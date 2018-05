PVEM niega que ‘Niño Verde’ compre mansiones con recursos del partido

“Los inmuebles mencionados en la nota no pertenecen a ningún miembro de este instituto político; si bien pertenecen a familiares y amigos no fueron comprados con recursos provenientes de este instituto político”, subraya la carta.



“A ver señores, yo sé perfectamente qué alcanza y no alcanza para eso, es increíble que alguien que solo se ha dedicado al sector público y al servicio público tenga para mansiones. Es un absurdo, es el dinero sometiendo a la política”, dijo.

El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) tomó distancia de su ex líder Jorge Emilio González, conocido como el, y de su padre, fundador de la organización.Al replicar la información de Grupo Reforma sobre la compra de cuatro mansiones en The Dominion, San Antonio, Texas, con valor de 2.5 millones de dólares cada una, el Comité Ejecutivo Nacional del PVEM aseguró que el “Niño” y su papá no tienen acceso a los recursos de la organización., expresó el CEN en una carta enviada por correo electrónico aLa misivaque integran el PRI, el Panal y el PVEM.ElLa revelación de la compra de esas mansiones mediante una empresa de la madre y hermanas de Jorge Emilio González, provocó reacciones de opositores yde la coalición “Todos por México”,, candidata independiente a la Presidencia, consideró que, de la coalición Por México al Frente,del origen de los recursos del “Niño Verde”., aseguró que este tipo de escándalosHasta ahoray ha mantenido oculta la información sobre sus bienes.