Acusan nuevo plagio de Melania Trump

"Como madre y Primera Dama, me preocupa que en un mundo permanentemente conectado donde todo ocurre muy rápido, los niños puedan estar menos preparados para expresar y gestionar sus emociones y recurrir a menudo a comportamientos adictivos o destructivos", aseguró Melania Trump durante la presentación.

Las sospechas devuelven a cernirse sobre la Primera Dama deHoras después de que presentara la campaña centrada en combatir el acoso en redes sociales, surgieron las comparaciones con un proyecto similar de la eraNo es la primera vez que a la esposa del Presidente de, es acusada de inspirarse en su predecesor demócrata.Hace dos años, en plena campaña, se la acusó de plagiar un discurso de la entoncesActualmente, la ocupante de laha sido señalada por el parecido del contenido del folleto explicativo del programa Be Best (Sé mejor), con otro publicado durante el Gobierno de Barack Obama, también enfocado a combatir el ciberacoso infantil.Las sonrisas que desplegó en la residencia presidencial durante la rueda de prensa de presentación del proyecto duraron poco.No tardaron en salir a relucir las similitudes entre los dos textos, no sólo en el contenido, sino también en los gráficos, según imágenes de ambos comparadas.El documento explicativo de su iniciativa coincide con las pautas que publicó en 2014 la Comisión Federal de Comercio, la cual funge también como agencia protectora de los consumidores, para prevenir a los padres sobre el uso responsable de internet.Entre los consejos, destaca el de mayor comunicación entre padres e hijos y proteger la privacidad de los menores.El tema de su misión como Primera Dama había sido controvertido, dado el uso impulsivo que ha hecho el Presidente estadounidense de las redes sociales durante su primer año y medio de mandato.Pero, además, este parecido más que razonable entre los folletos la vuelven a poner en una posición incómoda, después de que fuera acusada de plagio por el discurso que pronunció en la convención republicana en Cleveland en 2016, en la que Trump fue elegido candidato.Su discurso incluyó fragmentos idénticos al que pronunció laocho años antes en la convención demócrata de Denver.Aunque su equipo lo justificó alegando la admiración de Melania por su predecesora, su imagen quedó en entredicho.De momento, nadie ha asumido responsabilidades pero de nuevo la Primera Dama, a la que no se ve del todo cómoda en público pese a su experiencia en el pasado como modelo, ha quedado expuesta.