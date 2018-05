Visita la playa más pequeña de México

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Son escasos los trotamundos que saben de, pero quien da con esta diminuta playa de arena dorada (literal, es dorada) y de aguas color turquesa es porque se animó a cruzar dos kilómetros de selva virgen en Puerto Vallarta.. Y, aunque existen taxis acuáticos que te llevan a Colomitos, lo mejor es “agarrar” camino cuesta arriba entre las montañas, y seguir un sendero cubierto por palmeras, árboles frutales y gruesas lianas, hasta llegar a un pequeño muelle.Aquí tú decides si continúas el viaje caminando o remando sobre un kayak que puedes rentar con un touroperador. Te lo entregará cuando llegues al muelle, junto con tu equipo de esnórquel (visor y aletas). Solo es cuestión de rodear un acantilado y habrás llegado a la playa más pequeña de México.Frente a ti se abre un paraíso solitario con forma de herradura, de apenas 10 metros de longitud de extremo a extremo.A tu alrededor no tienes más que naturaleza y mar, pues afortunadamente, Colomitos es aún una playa virgen libre de construcciones. Así que te recomendamos llevar tus propios alimentos y bebidas y, al final, recolectar todos los desechos para seguir conservando sus aguas limpias y cristalinas.Con poco oleaje, la playa se convierte en una piscina para practicar esnórquel; no mentimos al decirte que en tu inmersión, tortugas y mantarrayas te hacen compañía, además de las familias de peces de colores y una pequeña franja de corales y esponjas.En los últimos meses del año, no se necesitan binoculares para ver los saltos de las ballenas jorobas y los delfines nariz de botella.Colomitos es solo la entrada a un corredor de pequeñas playas vallartenses que se extienden hasta Yelapa, al sur de Bahía de Banderas.Una de ellas es la playa Los Caballos, a unos 40 minutos caminando entre la sierra desde Colomitos, donde te encontrarás con un escondite solo para adultos, conformado por tres cabañitas, llamado Casitas Maraika, donde recompensan a tu espíritu aventurero (por si llegas caminando) con cocteles gratis.En cada rincón del hotel encuentras detalles que hacen referencia al espíritu hippie de sus dueños: la brisa corre como le viene en gana porque no hay puertas ni cristales y en las habitaciones, las camas están suspendidas por fuertes cuerdas y con vista privilegiada al océano.El taxi acuático a Colomitos te cobra 70 pesos (ida y vuelta), desde Boca de Tomatlán.www.ecotoursvallarta.comwww.casitasmaraika.com