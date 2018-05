Presidente del PAN le dice a Israel Herrera que pudo ser agradecido

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Lo mínimo queAsí lo manifestóTras un rompimiento con la fracción panista, y con el, el edil fue factor para que el PAN no tuviera mayoría. Sin embargo, el de Morena, Ynés Piña, actualmente vota siempre con la fracción blanquiazul.“El no es miembro activo del PAN, y al no ser miembro activo no se le puede echar del PAN. Él ya marcó su distancia y adelante, que le vaya muy bien”, dijo el presidente panista.“Sí sigue siendo regidor. Llegó por un partido, cobijado por un partido. Creo que lo mínimo que tienes que hacer es ser agradecido con el partido, pero si no es así, cada quien se va guiando. Ser agradecido es un valor humano”.señaló que se le dejó de convocar porque dejó de haber comunicación.Luego de darse a conocer que el regidor será candidato con el Verde,dijo entender ahora el porqué de las acciones de Herrera.“No sé, pregúntaselo a él. Creo que sus acciones lo demuestran, con sus acciones está diciendo más que decirnos palabras, es una cuestión de él.“Sabíamos que ya no había mucha comunicación en muchos aspectos, y él se fue distanciando. Él lo manifestaba, y ahora entendemos en qué acabó”, comentó.