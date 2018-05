Visitará López Obrador a Celaya

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

El equipo de campaña de“Andrés Manuel López regresa a Guanajuato estará el 15 y 16 en el estado y recorrerá todo el país y las cabezas distritales, en Guanajuato son 15, ya visitó 7, lo que fue León, Irapuato y San Francisco del Rincón, el día 15 estará en San Miguel de Allende y San Luis de la Paz, el 16 será Acambaro, Salamanca y terminará en Celaya”, comentó Antares Vázquez Alatorre, coordinadora de campaña de AMLO en el estado.Resaltó que cada vez más personas están interesadas en su propuesta, haciendo la invitación a todas aquellos simpatizantes a acudir.La asociación civiltuvieron en su sesión como invitada a la candidata a la alcaldía Italia Almeida y a Antares Vázquez Alatorre, coordinadora de la Campaña de AMLO en el estado en donde externaron sus propuestas y planes con la asociación.“Nuestro proyecto es combatir, no promesas, no hay manera de garantizar seguridad sin acciones, no es con más policías, es con brindar bienestar”, resaltó Antares.Se resaltó que para lograr la seguridad, seguirán lo que AMLO ha encomendado “La paz es producto de la justicia”, con modelos generadores de seguridad, acceso 100% a la educación de nivel medio superior y superior, y para lograr eso, con el simple hecho de no robar.“El Fondo monetario internacional resalta que de los 5 billones de pesos para el presupuesto la mafia del poder se roba el 20%, es un total de un billón de pesos, con eso es más que suficiente para otorgar educación a los jóvenes”, mencionaron.Además resaltó que su compromiso es con la honestidad, para eso presenta el proyecto alternativo de nación (Proyecto 18), basándose en confiar y no robar.