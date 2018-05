Primera dama se lanza vestida a un lago para salvar a su perro

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

La primera dama de Brasil, Marcela Temer, se lanzó vestida al lago del palacio presidencial para salvar a su perro, protagonizando. La ex reina de belleza, de 34 años, saltó al lago después de ver cómo Picoly, su mascota de raza Jack Russell, se tiraba al agua para perseguir unos patos y no conseguía salir.El incidente se produjo el pasado 22 de abril, pero se ha hecho público esta semana. Los medios brasileños y el ingenio de los internautas no tardaron en convertir la noticia del rescate de la primera dama en uno de los asuntos más comentados en Twitter.Teniendo en cuenta que su marido, Michel Temer, es"Se desesperó porque vio a uno de los pocos electores de Temer", bromeó en un vídeo colgado en Youtube.El mandatario conservador, más de cuatro décadas mayor que su esposa e implicado en varias investigaciones por corrupción, también fue objeto de la sátira del bloguero José Simao., escribió en Twitter.