Los consejos de mamá aplicados a tu vida financiera

La participación de la mujer en el desempeño de su papel de madre ha tenido gran repercusión en la sociedad por ser precursora en la conformación de valores y el funcionamiento de las familias.De ahí que su celebración cobre mayor relevancia, destaca el Inegi.Esta tradición inició en Estados Unidos en 1905 cuando una joven de nombre Anna Jarvis emprendió una campaña para que se aprobara el Día de la Madre en memoria de su madre activista fallecida durante la Guerra de Secesión.En 1914, el presidente Woodrow Wilson adoptó la iniciativa y, en poco tiempo, cada segundo domingo de mayo, la celebración se hizo una costumbre en Estados Unidos.El 10 de mayo de 1922 se instituyó la celebración de manera oficial en México, y fue el primer país latinoamericano en sumarse a esta conmemoración.Cada vez más mujeres en México combinan la maternidad con un trabajo de tiempo completo. Así, ser mamá es una labor multidisciplinaria que demanda mucho tiempo, pues siempre están dispuestas para atender las necesidades de sus hijos.Cifras oficiales revelan que en el país 43.4% de las mujeres que tienen al menos un hijo, trabajan.Sin embargo, siempre están ahí para tomar el papel de maestra, chef, psicóloga o simplemente para darnos un buen consejo.Para el Día de las Madres, Principal, especialista en ahorro e inversión, nos recuerda algunas frases de mamá que siempre te decía, y que funcionan como tips financieros en tu vida adulta.--"No gastes todo tu dinero en una sola cosa"Seguramente cuando mamá daba este consejo se refería a que no te gastaras todo tu "domingo" en una visita a la tiendita de la esquina. En tu vida financiera, este consejo se traduce en una palabra: "planeación".Al elaborar un presupuesto, es decir, un plan de ingresos y egresos, y considerando tus metas financieras, podrás evitar gastar de más en la primera tentación que se te ponga en frente, como esos zapatos que te gustaron pero que no necesitas, o ese nuevo gadget que acaba de salir a la venta.Si tus finanzas no están tan sanas, una planeación periódica te puede ayudar a ponerlas en orden nuevamente.--"Si no vas a utilizar la luz, apágala"A mamá le preocupaba el gasto de energía porque quería evitar cobros excesivos en el recibo de la Compañía de Luz y cuidar las finanzas familiares.En el ámbito económico, ahorrar es igual de importante, pues esto permitirá alcanzar tus metas financieras a corto, mediano y largo plazo.Para ello, recuerda utilizar la fórmula: Ingresos – Ahorro = Gasto. Además, cuando realices tu presupuesto, reserva una parte para tu retiro.Es recomendable que para este rubro utilices un 10% del total de tus ingresos y ese dinero lo puedes depositar como Ahorro Voluntario en tu Afore, así tendrás mayores posibilidades de mantener tu estilo de vida actual en el momento en que dejes de trabajar.--"Aléjate de las malas influencias"Probablemente, durante tu infancia y adolescencia, tuviste un amigo o amiga que no le agradaba mucho a tu mamá.Las "malas influencias" son las personas que te recomiendan guardar tu dinero debajo del colchón, en el frasco de galletas o en el libro que nadie abre nunca, financieramente hablando.Si dejas tu dinero en esos lugares comenzará a perder su valor adquisitivo, por no hablar del riesgo latente de perderlo. Por ello es recomendable guardarlo en algún medio formal o incluso invertirlo.Para ser inversionista no se requieren grandes sumas de dinero, ni tener mucha experiencia, siempre que cuentes con asesoría adecuada y profesional.--"Fíjate bien antes de cruzar la calle"El mensaje puede traducirse como "prevenir accidentes".La prevención es un elemento que puede ayudarnos a hacer frente a imprevistos, sin embargo, no siempre estamos listos para ello. Para blindar tus finanzas ante un hecho inesperado, es recomendable contar con un fondo de ahorro para emergencias.De esa manera podrás reparar la tubería que se rompió, pagar una cuenta de gastos médicos o el deducible por algún accidente en automóvil.Tip: es recomendable que tu fondo sea de 3 meses de tus ingresos y, para poder consolidarlo, incluye este rubro dentro de tu planeación quincenal o mensual, hasta que tengas la cantidad deseada. Asegúrate de reponerlo si algún día lo llegas a usar.