Como judoca, cosechó triunfos; ahora los dedica a su hijo

Luz María Olvera tenía en mente ir a los Juegos Olímpicos Río de Janeiro 2016, ser mamá le aplazó ese sueño, la hidalguense y seleccionada nacional de judo cuenta en exclusiva para AM Hidalgo lo que le sucedió en 2014.

"Estaba a la mitad del ciclo olímpico anterior (2014). Entrenaba normal. Fui a un campamento a Japón, me lastimé la rodilla y la entrenadora me dio permiso de ir a Pachuca”. Se estaban preparando para los Juegos Centroamericanos y del Caribe Veracruz 2014.



“Llego a Pachuca y no tenía el proceso natural de cada mes de una mujer y pensé, creo que estoy embarazada. Pensé que tenía poco tiempo y me llevo la sorpresa que tenía cuatro meses y cuatro semanas. En el Mundial de Rusia en 2014 competí embarazada porque no sabía. Me sorprendió mucho todo lo que había hecho ya embarazada, fue una sorpresa", comentó la judoca.

En abril de 2015, Olvera tuvo a Ian, su hijo, quien le cambió en ese momento su estilo de vida. Antes todo era entrenar y ganar, pero desde ese día, Luz se caracteriza por ser una mamá joven y responsable.



"Fue un cambio radical el pasar de ser deportista a ser mamá. Lo más difícil es dejarlo. Me ha tocado estar hasta mes y medio lejos de él. Su papá lo cuida y mi mamá. La primera vez que lo dejé tenía dos meses. Me tocó gira en Europa, gracias a las videollamadas pude estar en contacto con mi hijo, pero es difícil dejarlo", nos contó Luz.

Durante algunos meses, antes y después de nacer su pequeño, no sabía si volvería al deporte. Una decisión que tomó con el respaldo de su mamá Araceli Suárez, quien es entrenadora de judo y el papá de su hijo.

"Empecé a entrenar en junio, subí más de 10 kilogramos de peso, la entrenadora me dijo que podía volver, estuve dos meses en Pachuca para bajar de peso. Después me integré a la Selección Nacional en la Ciudad de México. No me costó mucho retomar mi mejor nivel, regresé muy motivada. Me ha ido mejor en resultados desde que soy mamá (dijo muy sonriente)".

Y sí le agradaría que su hijo fuera judoca, aunque comentó que no lo obligaría, pero si a él le gusta lo apoyaría; eso sí, dijo que quiere que su hijo practique algún deporte.

Luz María es la judoca número 22 del mundo en menos de 52 kilogramos, de mantenerse en ese sitio, su pase a los Juegos Olímpicos Tokio 2020 estaría asegurado, aunque hará lo posible por mejorar esa posición.



"Me veo en Juegos Olímpicos en Tokio, hay que mantenerse y tratar de mejorar. Mi sueño desde que era niña es ir a unos Olímpicos y ahora es darle esa medalla a mi hijo Ian".