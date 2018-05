2018-05-09 14:31:05 | EL UNIVERSAL

Los futbolistas rojiblancos se encuentran emocionados con la idea de que Javier Hernández vuelva al 'Rebaño'.

El rumor sobre el regreso del 'Chicharito' toma cada vez más fuerza. Foto: Especial.



Pese a que luce como un sueño guajiro, ya que su salario anual está muy cercano a los 10 millones de dólares, la idea de que Javier Hernández sea refuerzo de las Chivas del Guadalajara para el Apertura 2018 ilusiona a los futbolistas rojiblancos.

"Sí, obviamente [me gustaría que llegara]", comparte el volante Javier Eduardo López. "Es un jugador muy conocido, muy bueno y a quién no le gustaría jugar a su lado".

"Ojalá pueda venir a acá. Obviamente, me gustaría jugar con él, como al inicio de mi carrera jugué con [Omar] Bravo".

Ilusión que contrasta con la preocupación que le genera la posibilidad de que el estratega Matías Almeyda deje a la institución, debido a la molestia que le provocaría la salida de piezas clave como el atacante Rodolfo Pizarro, el defensa Oswaldo Alanís, el portero Rodolfo Cota y los que se acumulen durante las siguientes semanas.

"Él ha sido parte importante del crecimiento de mis compañeros y mío", reconoce la "Chofis". "Nadie, incluso ningún aficionado, se imagina eso".

Por lo pronto, no le queda más que esperar la resolución que tome la directiva tapatía durante los siguientes días.