El arquero Gianluigi Donnarumma obsequió dos goles con fallos clamorosos y Nikola Kalinic añadió un autogol en una noche de pesadilla para el Milan en la Copa de Italia y la Juventus cantó victoria el miércoles por 4-0 para adjudicarse el título del torneo por cuarta edición seguida.Si bien Donnarumma no cargó culpa alguna en el gol de Medhi Benatia que abrió el marcador, las pifias del guardameta de 19 años facilitaron los tantos de Douglas Costa y Benatia. El cuarto cayó cuando Kalinic cabeceó un tiro de esquina al fondo de su propia red.Fue el primero de los dos títulos que la Juve busca conquistar en un lapso de cuatro días en el Estadio Olimpico.El Milan, en cambio, desperdició la oportunidad de levantar una copa que hubiera justifica su cuantiosa inversión en fichajes del verano paso y ahora afrontar el pase de factura de la UEFA por quebrantar el fair play financiero.Luego de un tedioso primer tiempo, Juventus encaminó el partido a su favor cuando el marroquí Benatia cabeceó un tiro de esquina, a los 56 minutos.Cinco minutos, Donnarumma no pudo controlar un remate del brasileño Costa y el balón se le escabulló entre las manos para el 2-0.Para colmo de males, a los 64, Donnarumma parecía que atajaba el cabezazo de Mario Mandzukic pero dejó que el balón se le escapara y Benatia no perdonó para clavarlo en el fondo.Kalinic terminó de cuajar una noche aciaga para el Milan al rematar a propia puerta a los 76.