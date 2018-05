Ricardo Peláez prometió el título de liga a directiva del Cruz Azul

Muy ad hoc con la época electoral que se vive en México, Ricardo Peláez no tuvo miedo de prometer a la directiva del Cruz Azul que, si le permite operar con completa autonomía, terminaría con la sequía de títulos de liga que vive desde hace más de dos décadas.

Eso terminó por convencer a los directivos, quienes están seguros de que el ex delantero es el hombre adecuado para guiar a la institución a cumplir ese sueño que ya se convirtió en pesadilla.

Es más, el ex analista, ex presidente operativo del América y ex director de Selecciones Nacionales, se animó a decir que lo haría en dos años o hasta menos, lo que llena de ilusión a sus nuevos jefes.



Los Tigres buscan ventajoso intercambio con Querétaro

En estas épocas de futbol de estufa, el humo sale por todos lados y en todas direcciones. En Monterrey se mueven las aguas, porque parece que los Tigres ya están hartos de las nahueladas de Nahuel Guzmán, como la del domingo, cuando regaló el gol que le costó al equipo felino la eliminación ante Santos.

Por esto, la directiva regia ya le echó el ojo a un posible sustituto: Tiago Volpi, portero del Querétaro. Sólo hace falta que los Gallos Blancos acepten y suelten a su figura, porque si se analiza correctamente, la realidad es que los que saldrían perdiendo serían los queretanos.

Es cierto que es multicampeón, pero Nahuel suele hacer de las suyas. ¿Aceptará Rafael Puente Jr.?