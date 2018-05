"El tema es que, ante la falta de cumplimiento y de localización de estas empresas de outsourcing, ahora Chivas se ha convertido en el rehén de dicha circunstancia", explicó una fuente cercana al caso.

La defensa legal del Rebaño asegura, en el juicio de amparo 562/2017, al cual CANCHA tuvo acceso, que el club cubrió las obligaciones de ley y que quienes las incumplieron fueron las empresas Madcam Corporation S.A. de C.V., que a su vez operaba el esquema de outsourcing para el pago de los sueldos de algunos futbolistas y entrenadores con Plavojal S.A. de C.V. y Pollux Guadalajara S.A. de C.V.En el expediente, radicado en el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en la Ciudad de México, el Club Guadalajara sostiene que sí pagó los impuestos y el SAT debe ir contra estas empresas, cuyos responsables no se encuentran localizables.por cada uno de los dos años en cuestión, además de que el Guadalajara ha tenido que pagar 3 millones al año durante el tiempo que lleva el litigio para el pago de una fianza.Hacienda argumenta que Chivas de Corazón es el patrón, porque es la que tiene registrados los contratos ante la Federación Mexicana de Futbol.La disputa radica en el pago de sueldos y salarios del 2010 de Efraín Flores Mercado, José Luis Real Casillas, Luis Ernesto Michel Vergara, Omar Arellano Riverón, Héctor Reynoso López, José Jonny Magallón Oliva y Alberto Medina Briseño, entre otros.Sin embargo, la defensa alega que el hecho de que los entonces miembros de las Chivas hayan manifestado en su declaración anual que recibieron ingresos por sueldos, salarios y conceptos asimilados a salarios por la prestación de un servicio personal subordinado de Pollux y Plavojal, únicamente puede ser considerado como una prueba de que tuvieron un vínculo laboral con dichas empresas y que efectivamente recibieron sus ingresos de parte de ellas y se les retuvieron los impuestos del ejercicio 2010.El juicio de amparo interpuesto por las Chivas por el ejercicio 2010 se encuentra en sus instancias finales. El Rebaño prepara también la defensa para el ejercicio 2011, cuyo juicio está próximo a salir en el juzgado.Desde que tomó el control del Club Guadalajara en 2002, Jorge Vergara no ha estado exento de problemas legales.Tras la compra de las Chivas, un socio con certificado de aportación, hasta entonces desconocido, demanda ante el Juzgado Tercero la nulidad de la Asamblea en la que Vergara adquirió al club; Francisco Cárdenas, del grupo disidente, continúa con el litigio hasta hoy.Cuando Vergara compra al Saprissa de Costa Rica, los socios Francisco Luis Vargas y Augusto Hernández recurren a la vía judicial para que se anulara una Asamblea de 2002, previa a la llegada del empresario como dueño del cuadro tico.La Segunda Sala Unitaria del Tribunal de lo Administrativo dictamina la suspensión provisional del Guadalajara ante el Registro Público de Comercio, por presuntas irregularidades en la inscripción de la S.A.. La demanda es interpuesta por José Antonio Mora y Miguel Ángel Mojica, socios con certificado de aportación que se negaron a venderle a Vergara.Las instalaciones del Club Chivas San Rafael, antes Club Social y Deportivo Oro Jalisco, son reclamadas por Armando Ledesma, quien sostiene un litigio desde 1981 con el Sindicato de Azucareros de Jalisco, argumentando que Vergara y la Chivas rentaban el predio y no eran dueños, como lo llegó a decir el empresario en 2006.Daniel Calichman y Theothoros Chronopoulos, ex entrenadores de divisiones inferiores de las Chivas USA, demandan al club, con el argumento de que su despido estuvo motivado por situaciones raciales. Según la firma de abogados Helmer & Friedman, Vergara inició un proyecto de hacer más mexicano al equipo e implementó políticas discriminatorias.Vergara demanda a su todavía esposa, por lo que se inicia una averiguación previa en la Unidad de Delitos Patrimoniales No Violentos. El empresario señala a la ex directora de la compañía por delitos de fraude, en grado de tentativa, administración fraudulenta y falsificación de documentos.