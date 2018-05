Se manifiestan tras colocación de antena de telefonía

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Vecinos del callejón Temezcuitate, Santo Niño, El Ejido y Cañadita de Vázquez, denunciaron que autoridades de Desarrollo Urbano cedieron a la empresa AT&T un cambio de uso de suelo para colocación de una antena de telefonía, presuntamente sin haber consultado a los miembros del Ayuntamiento, por esta situación pidieron se emprenda un proceso legal en contra del director de Desarrollo Urbano, Carlos Manuel Morrill Yllades.La antena que presuntamente está siendo colocada por la empresa de telefonía AT&T, está afectado a cerca de 180 vecinos.Los afectados se plantaron afuera de la Presidencia Municipal, para exigir al alcalde Édgar Castro Cerrillo una solución real al problema ya que señalaron que supuestamente, se está actuando arbitrariamente al colocar dicha antena.Cerca de 20 personas fueron recibidas por el Secretario Particular del alcalde, José Hilarión Espinosa y una persona del Jurídico del Municipio para explicarles que la empresa encargada del proyecto emitió un recurso de amparo, motivo por el que la autoridad municipal no puede actuar para suspender los trabajos.Sin embargo, los vecinos comentaron que en una reunión que sostuvieron con el Jurídico del Municipio, Ángel Araujo Betanzos, la dirección no tenía información del supuesto amparo.destacó otro afectado, el señor Bernardo Palafox.Ante esta situación los afectados señalaron que si el Municipio no procede a hacer lo contundente para retirar la antena, interpondrán una denuncia en otras instancias estatales.comentó Héctor Calvillo.Antecedente: La antena se estaba colocando en el callejón de Santo Niño, pero la obra fue suspendida por Desarrollo Urbano, meses más tarde se instaló en la calle Panorámica cerca de la anterior ubicación.