¿Katy Perry y Taylor Swift hacen las paces?

Para Katy Perry y Taylor Swift el momento de pasar la página ha llegado. Tras cuatro años de pública enemistad, la rubia compartió en Instagram el gesto que tuvo su hasta hoy archirrival para invitarla a hacer las paces.

Fue con motivo del inicio de la gira de estadios del álbum "Reputation" que Taylor Swift recibió un regalo inesperado: en su camerino le aguardaban muchos arreglos florales y uno de ellos era de Katy Perry, por lo menos así lo dejan entrever todas las pistas.

"Hey, vieja amiga, he estado reflexionando mucho sobre nuestros malos entendidos y sentimientos encontrados (...)", se logra ver una historia de Instagram que publicó Swift con la captura "Gracias, Katy". "Estoy realmente arrepentida" y "Me gustaría disipar un poco los malos aires", son otras de las frases que se dejan ver en la carta presuntamente escrita por Perry.







Las discrepancias entre Taylor Swift y Katy Perry se hicieron públicas en 2014, cuando Taylor lanzó el tema "Bad Blood" dedicado a una "artista femenina" que intentó "sabotear toda una gira de conciertos en arenas", según declaró Swift a la revista "Rolling Stone".

Aunque la estrella del country nunca dio nombres, dos ex bailarines suyos confirmaron que Katy Perry los convocó para una gira cuando todavía estaban trabajando con ella.

"¡Ni siquiera fue por un chico! Tenía que ver con el trabajo. Básicamente trató de sabotearme una gira entera. Intentó contratar a un montón de gente de mi equipo sin que me enterara. Y sorprendentemente yo no soy una persona conflictiva, no te creerías cuánto odio las disputas. Así que ahora tengo que evitarla. Es incómodo, y no me gusta", declaró Swift en la citada revista.

Al día siguiente Perry, quien se dio por aludida, respondió: "Cuidado con la Regina George con piel de cordero"

Regina George es el nombre de la manipuladora villana que interpreta Rachel McAdams en la comedia "Mean Girls" ("Chicas malas").



Con ánimo de paz

En una reciente entrevista con Arianna Huffington por su ingreso a "American Idol", Katy Perry habló sobre sus deseos de amistarse con Taylor Swift.

La perdono y me disculpo por lo que le hice. La quiero y quiero lo mejor para ella. Y creo que es una compositora fantástica (...) Puede que no esté de acuerdo con todo lo que hace y lo mismo puede sentir ella. Pero ahora realmente quiero que nos unamos en la paz, el amor, el perdón y la comprensión (...) Estoy lista para dejarlo ir porque creo que cuando las mujeres nos unimos, el mundo sana", fueron las palabras de Perry.