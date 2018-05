Luis Miguel volverá al Auditorio Nacional en octubre

Luego de sus presentaciones de abril en el Auditorio Nacional, el cantante Luis Miguel regresará a ese recinto el próximo octubre.

El martes por la noche se dio a conocer que “El Sol” ofrecerá tres conciertos más en el Auditorio: el 2, 3 y 4 de octubre.

La preventa tendrá lugar los días 10 y 11 de mayo, mientras que la venta general comenzará el 12 de mayo.

El fin de semana, Luis Miguel se presentó con éxito en el Hollywood Bowl de Los Ángeles.

Llevará también su gira a España.

Los precios de los boletos para el Auditorio, sin cargos de servicio ticketmaster, son:

PREFERENTE A: $4,990PREFERENTE B: $4,990PREFERENTE C: $3,990PREFERENTE D: $2,990LUNETA A: $2,290LUNETA B: $1,990LUNETA C: $1,790BALCÓN A: $2,490BALCÓN B: $2,190BALCÓN C: $1,690PISO 1 A: $1,390PISO 1 B: $990PISO 1 C: $890PISO 1 D: $790PISO 2 A: $690PISO 2 B: $590PISO 2 C: $490PISO 2 D: $290