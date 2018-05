SCJN: Congreso debe abordar legalización de la marihuana

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

La legalización del consumo de la marihuana con fines recreativos debe plantearse como una política pública establecida desde el Congreso de la Unión, independientemente de los amparos concedidos desde el Poder Judicial de la Federación (PJF), afirmó el ministro Eduardo Medina Mora.Durante el 10 Encuentro Universitario con el PJF, el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación manifestó estar de acuerdo con la necesidad de revisar la prohibición absoluta del uso lúdico de la marihuana y analizar la posibilidad de plantear su regularización como una política pública.Enfatizó que al Poder Judicial únicamente le compete analizar e interpretar cómo deben ser aplicadas las leyes, pero que la creación de éstas corresponde al Congreso.“Más allá de los amparos que pueda otorgar la Corte o los juzgados federales a partir de los precedentes de la SCJN, es necesario que el Congreso se ocupe del tema desde la perspectiva de política pública, estos amparos son una llamada de atención para que el tema se atienda y se aborde desde donde debe ser”, dijo.“No es posible para una Corte, para un Poder Judicial, resolver todas las dimensiones de política pública, esto debe hacerse en un modelo de Estado como el de Uruguay, donde el Estado se reserva la capacidad de cultivar y comercializar la marihuana o en un sistema abierto, con la participación de particulares como en algunos estados de Estados Unidos”.Explicó que la concesión de amparos para consumo lúdico no sólo impacta directamente en la conducta y derechos de quienes los han obtenido, puesto que si esto se generalizara como política se afectan aspectos de salud pública.“La marihuana claramente no está entre los sicoactivos que pudieran por sí mismos provocar la muerte, pero sí tiene efectos en la salud y éstos tienen que atenderse con políticas públicas de infraestructura y orientación y no se puede liberalizar o legalizar sin regular.“La regulación no la puede hacer el Poder Judicial, esta es una tarea del Congreso para disponer las reglas a partir de las cuales debe hacerse y los recursos públicos con los que han de atenderse los problemas de orientación y salud pública que se generen con este asunto, que no sólo es un problema de libertad personal”, agregó.La SCJN ha concedido dos amparos contra la prohibición absoluta del consumo lúdico de la marihuana y tiene pendiente este miércoles la discusión de un tercer amparo promovido por el senador con licencia Armando Ríos Piter.