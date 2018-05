Cinco aplicaciones para aprender a programar desde cero

Grasshopper

“Si fuera un alumno francés de diez años, para mí sería más importante aprender programación que aprender inglés”. Así de tajante se mostraba Tim Cook, CEO (director general) de Apple, en una entrevista concedida a Konbini Francia en octubre de 2017. Esta preferencia no debería extrañarnos si tenemos en cuenta que el conocimiento de lenguajes de programación es una de las aptitudes de muchos de los perfiles profesionales más demandados actualmente, como expertos en big data, especialistas en data science, ingenieros informáticos, desarrolladores de aplicaciones o responsables de ciberseguridad.Aquellos que quieran acercarse al mundo de la programación, ahora pueden hacerlo de una manera entretenida a través de estas aplicacones que proponen aprender desde cero a través de juegos y cuestionarios interactivos. Área 120 es una incubadora de proyectos donde los empleados de Google experimentan con nuevas ideas que en ocasiones acaban concretándose en productos. Este es el caso de Grasshopper, una app para iOS Android que enseña a programar en JavaScript de una forma divertida, a través de quizs (pruebas) y pequeños juegos en los que se cuenta con la ayuda de un saltamontes (que es precisamente la traducción al español de grasshopper).La aplicación propone pequeños retos a los que tan sólo hay que dedicarle cinco minutos diarios para aprender las nociones básicas de este lenguaje, usado para crear páginas web, apps móviles y sistemas para analizar bases de datos, entre otros muchos recursos tecnológicos. Además, se explican de manera sencilla conceptos de programación, como array o script, que también se utilizan en otros lenguajes.Sólo está disponible en inglés, pero esto no debería ser un problema para los que quieren aprender programación, ya que este es el idioma en el que se escriben los códigos.A diferencia de la anterior, esta aplicación sí está disponible en español tanto para iOS como para Android . Además, no se centra en el aprendizaje de un único lenguaje, sino que proporciona conocimientos básicos sobre C++, HTML, Python 3, Java, JavaScript, SQL, C#, PHP, CSS, Swift, Ruby y jQuery. El usuario elige uno o varios tutoriales de entre todos los disponibles e inmediatamente accede a los cursos donde se combinan cuestionarios interactivos, ejercicios prácticos y exámenes de cada lección. A medida que se van resolviendo estos retos, SoloLearn premia con insignias, lo cual motiva a seguir aprendiendo.Uno de los rasgos distintivos de esta app es que permite crear, ejecutar y guardar los códigos que crea el usuario en el apartado Code Playground, de tal modo que siempre se puede volver a ellos para modificarlos y seguir probando los nuevos conocimientos adquiridos. Además, SoloLearn cuenta con una capa social para resolver dudas y compartir experiencias con otros miembros.Aquellos que ya tengan conocimientos de programación también pueden probar sus habilidades o acceder a tutoriales de mayor nivel desde esta misma aplicación.Desarrollada por Nexino Labs en colaboración con expertos de Google, esta aplicación para iOS Android es bastante similar a SoloLearn, con la diferencia de que Programming Hub no está disponible en español. El usuario puede escoger entre una gran variedad de tutoriales con distintos lenguajes de programación y marcado e ir aprendiéndolos a través de tests interactivos y ejercicios. Además, desde la misma app se accede a un compilador para probar los códigos creados y practicar los conocimientos adquiridos.Sin embargo, la versión gratuita tiene algunas funcionalidades bloqueadas, de tal modo que si se quiere aprovechar al máximo Programming Hub es necesario hacerse con la versión Pro y desembolsar 10,99 euros mensuales o 29,99 euros trimestrales, si bien es cierto que en ocasiones lanzan ofertas con las que sólo hay que hacer un único pago de 14,99 euros para ser usuario Premium de manera permanente. Entre otras ventajas, la edición Pro elimina la publicidad, permite trabajar sin conexión a Internet, envía actualizaciones gratuitas de los cursos, proporciona material adicional en distintos formatos y posibilita el uso del compilador sin ninguna restricción.Otra de las apps que ofrece el aprendizaje de varios lenguajes de programación es Codemurai, lanzada en noviembre de 2016 para iOS Android tras recaudar la financiación necesaria a través de una campaña de crowdfunding en Kickstarter Una de las peculiaridades de esta propuesta es que los tutoriales están agrupados en cinco bloques, lo que facilita la elección de los lenguajes en función de lo que se quiera aprender a desarrollar: páginas web, aplicaciones para Android, aplicaciones para iOS, videojuegos o codificación con Python.Sólo está disponible en inglés y su funcionamiento es muy similar al de las anteriores apps, con la diferencia de que las lecciones y ejercicios prácticos se intercambian por monedas virtuales, por lo que en ocasiones no se puede seguir avanzando hasta que se consigue el crédito necesario. Para ello se puede esperar 24 horas hasta recibir un regalo de 25 monedas por parte de Codemurai, obtener más crédito a cambio de ver anuncios o comprarlo según esta tabla de precios: 400 monedas por 1,19 euros; 1.200 monedas por 2,89 euros; 3.000 monedas por 5,99 euros; y 7.500 monedas por 11,99 euros.Disponible en inglés para iOS Android , Enki no sólo enseña a programar, sino que también ofrece tutoriales para adquirir conocimientos generales en torno a temas como seguridad informática, bases de datos o computer science, entre otros.Para comenzar a usarla, es necesario escoger al menos dos opciones entre el siguiente listado: Web, Python, JavaScript, Linux, Git, Java, Comp. Sci, SQL y seguridad. En cada uno de los temarios escogidos, se debe indicar el nivel de conocimiento del mismo (desde principiante hasta avanzado) y la frecuencia con la que se quiere practicar, de tal modo que la aplicación ayuda a crear un hábito de estudio a través de recordatorios que llegan al teléfono en forma de notificación.A medida que se van completando las lecciones que conforman los tutoriales, Enki va desbloqueando pequeños juegos que sirven para poner en práctica lo aprendido de una forma amena.