Descarta SSG nuevos casos de dengue y zika

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Los 2 casos de dengue y 4 de zika confirmados en la entidad este año ya fueron curados, y al momento no existen casos sospechosos, indicó el Secretario de Salud, Daniel Díaz Martínez, quien aseguró se continúa trabajando para evitar la propagación del mosquito transmisor.Los casos de dengue se dieron en los municipios de Juventino Rosas y Apaseo el Grande, mientras que los casos de zika se detectaron en el municipio de León.En su última visita a Irapuato señaló que buscan prevenir la propagación y picaduras del mosquito transmisor, que está presente en toda la entidad, por lo que es de suma importancia que los ciudadanos tomen conciencia.“Hasta el momento en el Estado de Guanajuato se ha podido contener muy bien, tenemos solamente 2 pacientes que han resultado positivos a dengue, de más de 200 que hemos estudiado como sospechosos”, dijo.Enfatizó que los guanajuatenses deben aplicar la estrategia tapa, lava y voltea, así como seguir las recomendaciones de poner mosquiteros, utilizar playeras de manga larga, pantalones y repelente para moscos.Agregó que las acciones de prevención también se han llevado a las escuelas públicas, donde también han dado pláticas de concientización para que apliquen las medidas no sólo en los planteles, sino también en sus casas.“Es estar muy pendientes de que no existan en los patios, los terrenos, las azoteas llantas, florero, botes, botellas, cualquier elemento que pueda almacenar agua de lluvia (...) hemos trabajado desde el primer día de enero en el tema de la prevención”, enfatizó.Díaz Martínez comentó que en alrededor del 40% de los domicilios de Irapuato no se han permitido la nebulización por parte de los propietarios, lo que retrasa el trabajo de los brigadistas.Refirió que los brigadistas están perfectamente identificados, por lo que pidió la confianza de la ciudadanía, que de tener dudas puede comunicarse a la Jurisdicción Sanitaria VI, para obtener información sobre los trabajadores.