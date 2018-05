Supera el reto de ser mamá gracias a tenacidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Para Alma Delia Magno Pérez, el reto de ser mamá ha requerido sobre todo tenacidad y compromiso, luego de que su tercera y última hija, Natalia, tuviera que enfrentar adversidades desde recién nacida, como un soplo en el corazón y el Síndrome de Down.Este 10 de mayo, Día de las Madres, Alma Delia reconoce que uno de los mejores motivos para festejar es ser parte del desarrollo que han tenido sus hijos, tanto sus hijos mayores, que ya son profesionistas, así como el avance de Natalia en torno a su discapacidad.“Mi embarazo siempre fue de alto riesgo, el ginecólogo no me dijo que venía con alguna discapacidad mi hija, no supe hasta que mi hija nació, pero si me hubieran dicho, yo no hubiera tomado otra decisión, que tenerla”, reconoció.El camino hacía el desarrollo de Natalia, no ha sido fácil, pues desde su nacimiento, los doctores no dieron muchas esperanzas a Alma Delia y su esposo, a su familia, dando poco tiempo de vida a la pequeña, quien incluso tuvo que estar con oxígeno durante 15 días.“Tenía muchas complicaciones, como todo niño con discapacidad, Natalia caminó hasta los 6 años, así que siempre ha sido complicado, siempre ha sido una vida de retos, a uno le cuesta trabajo, primero asimilarlo, pero luego te das cuenta de que en base a tu esfuerzo, son los resultados, y lo que yo quiero para ella y mis otros hijos es eso, que sus resultados sean siempre los mejores”, confesó.Alma Delia reconoce que la atención a Natalia no siempre le ha permitido dar el mismo tiempo a sus otros dos hijos, pero se considera una mamá justa, que da el mismo amor a sus tres hijos, tratando siempre de salir adelante.“Eso es lo que festejo yo, que aún con las tormentas que siempre hemos tenido que enfrentar, todos estamos juntos, nos apoyamos y mis hijos quieren mucho a Natalia, ser madre es el mejor regalo que Dios me ha dado, y siempre me ha dado también la fortaleza de luchar por cada uno de mis hijos”, indicó.En Irapuato, de acuerdo a las cifras del Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía (INEGI), en el censo del 2010, se contabilizan 18 mil 229 personas con alguna limitación para realizar actividades, mientras que la población con limitación para caminar o moverse, subir o bajar, es de 9 mil 988.También, existen 4 mil 810 personas que tienen alguna limitación para ver, aún usando lentes, mil 471 personas con una limitación para hablar, comunicarse o conversar, así como mil 997 personas con limitación mental.En DIF Irapuato, de acuerdo a cifras proporcionadas por el personal del área de Comunicación Social, las personas con discapacidad atendidas, alcanzan las 911 personas, usuarios recurrentes y de única ocasión, entre octubre del 2015 a la fecha, en 2018.Alma Delia reconoce que los retos de los padres de familia de una persona con discapacidad se duplican, a los que una madre con un hijo sin alguna limitación, puede enfrentar, pero también asegura que siempre el amor a los hijos es un motor fuerte para salir adelante.