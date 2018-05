Una mujer quien luchó a cada momento es Susana Villegas



“Hace muchos años me embaracé, ahorita tendría un hijo de 24 años, pero no sé qué pasó, después ya no pude. Lo intenté 38 veces, no fueron tratamientos seguidos, hubo un período en el que me alejé porque ya no podía pagar. Es una inversión costosa, aparte de lo emocional”, reveló.



“Tuve mucho apoyo de parte de mi familia, pero cuando me decían “no” sentía desvanecerme, porque me preguntaba: ¿por qué no puedo?. El doctor me decía que estaba bien física y emocionalmente, por eso no entendía qué pasaba. Para mí era llorar, gritar y desahogarme. Era levantarme.

“Cuando me enteré que estaba embarazada, no se lo dije a mi familia, me esperé hasta que tenía cuatro meses, porque no sabía si estaba segura de que se fuera a lograr. Mi niña nació y creció muy bien. Es lo máximo, es muy inteligente y muy madura para su edad.”, dijo.

A nivel mundial,pero actualmente la tecnología ha avanzado suficiente, a tal grado que es muy baja la probabilidad de que un embarazo no sea posible., durante cuatro años no desistió en su búsqueda y ahora tiene una niña de siete años.El proceso fue complicado y desgastante, contó.

Susana Villegas y su hija

este problema se presenta en la mujer se encuentran la falta de ovulación, la obstrucción de las trompas de Falopio,

En los hombres, se da por infecciones, las múltiples parejas sexuales, los trabajos que involucran exponerse a altas temperaturas y en ambos casos la drogadicción, alcoholismo



“Cuando encontramos este tipo de situaciones se debe hacer un diagnóstico, empezando por la historia clínica de la pareja. Los estudios que se le realizan son: ultrasonidos vía vaginal de alta resolución, para así detectar alguna anomalía en el útero; la evaluación de las trompas de Falopio mediante una radiografía que se llama histerosalpingografía. Hacemos evaluación hormonal para saber si ovula bien o no, si hay algún problema de tiroides”, informó el Dr. Francisco Hernández Salazar, de la Clínica Siena.

Cuando a una pareja no le funciona la medicina, se debe recurrir a los tratamientos de técnicas de reproducción asistida.



“Mi familia y mi pareja siempre me apoyaron. Fue muy duro porque tengo 10 hermanos y todos tenían hijos, menos yo”, relata.

“Cuando me enteré que estaba embarazada lloré mucho y cuando se lo compartí a mi familia lloramos, porque después de 14 años, por fin lo había conseguido”.

Otra técnica para lograr el embarazo y que es de las más avanzadas es la fertilización in vitro



Pero cuando la movilidad y cantidad de espermatozoides es muy baja, se hace una técnica parecida a la fertilización in vitro, llamada inyección intracitoplasmática de espermatozoides o ICSI, por sus siglas en inglés.



“Si tuve un día complicado, ella me apapacha y yo la apapacho. Un hijo es lo más sagrado que existe, uno siempre está pendiente de él en la salud y enfermedad; para mí un hijo representa la intensión, el legado que tú quieres transmitir en este mundo, para mí ella va a ser mi herencia en este mundo.



"Andere va a ser una niña de bien, una niña preparada, con valores y principios. Me cambió la vida para bien”, relata la feliz mamá.



“Una vez saliendo de misa un niño corrió hacia a mí. Me abrazó y dijo: gracias a usted yo estoy aquí”, declaró emocionado el galeano.



“Tenemos casos muy llamativos, extraños y que llevamos a congresos para su exposición o públicas en revistas, pero cada mujer que logra un embarazo aquí para nosotros es muy satisfactorio, desde lo más sencillo hasta lo más complicado”, externó el Dr. Gutiérrez Gutiérrez.

