DEBATE POR TV4

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

El primer debate de candidatos a la gubernatura convocado por el IEEG, este 17 de mayo, será transmitido, además de las redes sociales, por la señal de TV4, la televisora del Estado de Guanajuato.El otro debate organizado por el IEEG es el 10 de junio. También es un hecho un debate para cada uno de los 46 municipios y de los 22 distritos locales, pero ahí si todavía no detalles.Para la elección del 1 de julio están inscritos 4 millones 360 mil guanajuatenses en la Lista Nominal de Electores y se instalarán 7,468 casillas en el estado. Si quieres ser Observador Electoral estás a tiempo.El Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG) invitó a todos los candidatos a la Gubernatura a grabar un breve mensaje dirigido a los migrantes con el objetivo de promover el voto en el extranjero. Y es que en este mes de mayo a los paisanos que se registraron les llegará el sobre con las boletas electorales (de Presidente de la República, Senado y Gobernador) y las instrucciones para votar.De acuerdo al Instituto Nacional Electoral (INE), hay 181,256 mexicanos (as) residentes en el extranjero registrados para votar, y Guanajuato es la cuarta entidad con el mayor número, con 11,532, sólo por debajo de los que hay en Ciudad de México (28,616), Jalisco (16,453) y Michoacán (14,242).En el estado de Guanajuato los ingresos por el concepto de remesas, según información oficial del Banco de México, representaron en el 2017 un total de 2 mil 557 millones de dólares, cifra sólo menor a la de Jalisco (2,798 mdd) y Michoacán (2,921 mdd). De enero a marzo de este año fueron 611.8 millones de dólares, que es un 7 por ciento más que los 571.8 mdd del mismo periodo del año pasado.Se estima que 1.3 millones de guanajuatenses radican en los Estados Unidos, principalmente en los estados de California, Texas, Illinois, etc. Así que el porcentaje de los que votan es poco, pero la importancia económica, social y cultural de la comunidad y sus familias en Guanajuato, obligan a los candidatos a plantear un proyecto específico que hasta el momento todavía están quedando a deber.El candidato de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de León, Daniel Malacara, estuvo ayer en am Facebook y recordó que es el único que tiene publicadas sus 3de3 (declaraciones patrimonial, fiscal y de intereses) en la plataforma del Imco y Transparencia Mexicano, la consultamos y así es.La realidad es que de la última vez que reportamos quienes ya la habían presentado pues sigue igual, ninguno más.A la gubernatura están Diego Sinhué (PAN-PRD-MC) y Ricado Sheffield (Morena-PES-PT); al Senado los priístas Azul Etcheverry y Gerardo Zavala, y la panista Alejandra Reynoso; a la diputación federal Éctor Jaime Ramírez (PAN-PRD-MC) y a las alcaldías los panistas que busca la reelección: Toño Arredondo, de Salamanca, y Juan Rendón, de Dolores Hidalgo, además del doctor Malacara Doblado.El regidor del Partido Verde, Gerardo Fernández, suplente del candidato a la alcaldía, Sergio Contreras, no sabe hasta cuándo tendrá el privilegio de estar en el Ayuntamiento, es decisión de Sergio si regresa o no después de la elección, mientras tanto tiene mucha chamba al participar en comisiones como: Seguridad, Hacienda, Contraloría, Desarrollo Urbano, Gestión Ambiental, Comité de Adquisiciones.Así que, aunque va como cuarto regidor propietario en la planilla de Sergio Contreras, hace bien en no distraerse en la campaña pues lo mejor para el Partido Verde es que haga un buen papel en su función.Entre los temas que está empujando antes y ahora el Partido Verde en el Cabildo está el cumplimiento con la entrega de los títulos de concesión a los locatarios de los mercados públicos de la ciudad, acuerdo que fue aprobado por el anterior Ayuntamiento pero que la Dirección General de Economía, que encabeza Ramón Alfaro, se niega a actar alegando que hay inconsistencias en los expedientes.El regidor Gerardo Fernández insistió en otra petición Verde desde hace rato: que deje el cargo el director de Comercio y Consumo, Fabricio Ibarra (viejo colaborar de Héctor López desde aquel “Cereales y Pastas Finas” se acuerda usted), bajo el argumento de que no hay control sobre el comercio ambulante y semifijo y además llueven las críticas por el trato de los inspectores de estas dependencia.Otro tema en la agenda del PVEM es el caso del fraccionamiento Brisas del Campestre (vecino del relleno sanitario de El Verde) en el que Sergio y Gerardo pidieron suspenderle permisos de venta hasta cumplir con la infraestructura que un desarrollo de esa naturaleza amerita, son 9,000 departamentos ya habitados. Faltan vialidades y escuelas, pero en Desarrollo Urbano revisan con caaaalma, y nada pasa.Con el programa ‘General Motors en tu universidad’, los directivos de la empresa impartieron pláticas a alrededor de 250 estudiantes de los diferentes programas de ingeniería en Salamanca. Les hablaron de los programas: Link, para hacer práticas de 3 a 6 meses; Becario, de 6 a 18 meses con remuneración.Además de orientar cómo hacer carrera en GM, instalaron un módulo de reclutamiento y un car show.