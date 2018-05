¡Hasta el infinito! Recuerdan a sus mamás con cartas

A mi mami Mayra...

Estaré, madre...

Muchas mamás disfrutan hoy las muestras de cariño de sus herederos mientras que aquellas que ya partieron de este mundo, permanecen en el corazón de sus hijos. Con una carta agradecen, a quienes les dieron vida, el legado que recibieron.Recuerdo que eras mamá, maestra, doctora, amiga, terapeuta… ¿De dónde sacabas tanta energía?Recuerdo cuando me decías que la luna me seguía.Recuerdo las cientos de veces que vimos Mulán, nos gustaba porque no era como las otras princesas: ella era una guerrera.Recuerdo cuando me enseñaste a maquillarme.Recuerdo el sabor de tu lasaña.Recuerdo cuando me ayudabas a estudiar para mis exámenes.Recuerdo tu entusiasmo cada Navidad para decorar el árbol y envolver regalos.Recuerdo las noches que pasaste sin dormir para cuidarme porque estaba enferma.Recuerdo todos y cada uno de tus cuentos.Recuerdo París, Londres, Nueva York, Roma y Cuzco.Recuerdo cómo nos dejabas desvelarnos a escondidas de mi papá.Recuerdo cuando cantábamos temas de Shakira.Recuerdo cómo vestías tan elegante.Recuerdo que siempre me motivabas a ser yo misma.Recuerdo lo inteligente que eras, nunca dejaste los libros.Recuerdo tus mensajes a mitad del día “Para recordarte que te amo”, decías.Recuerdo aquel día en el hospital, cuando le ganaste la batalla al cáncer y te fuiste al cielo para celebrar tu victoria, la merecías después de tantos años luchando. Estoy tan orgullosa de ti, que no dejo de presumirte. Te amo.Besos al cielo, May.Hoy, Día de la Madres, estaré encerrada en alguna zona del tiempo, en un compartimento de mi alma, balcón, terraza, o playa triste de mi pensamiento.No es frialdad, no es distancia, no es falta de interés, ni de cariño, ni de conciencia. Estoy un poco adentro, en las estrellas, en mi abismo sordo, por un momento.Estaré un poco en vida, un tanto en muerte. Necesito explorar mis dimensiones, recorrer dominios, extrañar lo que no tuve, encontrar a mis amores, a mis perdidos, a mis recuerdos, a mis raíces, a quienes vivirán para siempre en mi sonrisa, bajo mis ojos, en mis pestañas, de piel adentro, en cada poro.

Dalila Aurora Farías de Hernández y Aurora Hernández

Mi dulce muñeca:

Podré mirarme atenta, sonriente, privada o pública, de miedo, de asombro, de olvido; podré mirarme abierta, de sombras, de luces, que me desbordo, que me limito. Podré verme entera, amable, radiante, como si nada, como si todo.Sólo yo y quien sepa descifrar los ojos, la sombra, descifrarme el agua, el vino, el café...Estaré un poco eterna, un mucho efímera tan sólo, hasta el nuevo encuentro, desafiando al tiempo, contigo madre y tu amor eterno, aquí y en el cielo.Con amor para Dalila, de su hija Aurora.¿Por dónde comenzar?, creo que iniciaré por decirte las cosas que siente mi corazón y es que, desde que no estás, el 10 de mayo tiene otro significado para mí.Nunca voy a olvidar cuando era niña; el gusto con el que te hacía tu regalo en el colegio para el Día de las Madres, y llegaba a la casa a esconderlo muy bien, para que no lo vieras, hasta el mero día.Ver tu cara de sorpresa era mi mejor recompensa.Tampoco podré olvidar que mi papá nos llevaba a comprar tus regalos, uno por cada uno de los 8 hijos que somos y nos levantábamos muy tempranito ese día, nos formaba a todos y tú te despertabas llena de regalos y abrazos.

Paulina González del Castillo y Muñeca Padilla de González del Castillo.

Extraño abrazarte y besarte, cantarte tus Mañanitas y ver tu cara de emoción por ver tu regalo y ayudarte a escoger la ropa que te ibas a poner.Está llena mi vida de puras cosas hermosas de ti, porque me atrevo a decir que Dios me dio a la mamá más bonita, más querida por todos, la más feliz y positiva, la más malhablada (cosa que me encantaba de ti), pero, sobre todo, me regaló una auténtica mamá.Gracias por todo mamá y gracias a Dios por haberte puesto en mi vida para alegrarla y acompañarla.¡Felicidades hoy en tu día hasta el cielo!Te amoPaulina González del Castillo