Una mamá ‘elevada al cuadrado’

La vida de Mariana Marmolejo González cambió, ¡y de qué forma!, hace casi un año, con la llegada de sus dos hermosas hijas.“Como mamá primeriza me siento muy feliz, la verdad es una experiencia nueva pero increíble, estoy muy agradecida con Dios por haberme mandado dos princesas”La labor de ser madre, a pesar de ser un trabajo pesado, da a Mariana una enorme satisfacción y alegría por las nuevas experiencias que está viviendo junto a sus pequeñas María Andrea y María Victoria Padilla Marmolejo.“Al principio de mi embarazo, mi ginecóloga me revisaba y decía que era un bebé, pero fue hasta el tercer mes que me confirmaron que venían dos niñas y fue una alegría increíble porque no me lo esperaba”.La abuelita de las nenas, Mónica Patricia González, la acompañaba a sus citas e intuía que iban a ser dos.“Una mamá es para mí es alguien en quien te puedes apoyar, que va a estar para ti el tiempo que dure en vida, es mi mejor amiga, mi cómplice, mi aliada y la amo”.Este será el primer año en el que Mariana festejará el Día de la Madre, ya que sus nenas nacieron el 18 de mayo de 2017.“Ahora que soy mamá lo vamos a festejar en familia; estoy muy contenta con mi primer diez de mayo y la quiero pasar súper feliz con mis hijas”.Mariana aconseja que disfruten al máximo a sus mamás porque el tiempo se pasa muy rápido. De igual manera invita vita a las mamás primerizas a gozar su día, amar y cuidar a los suyos.