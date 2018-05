Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

La última vez que los vieron fue el sábado 28 de abril en un domicilio de la colonia Los Naranjos donde vivían juntos., quienesEste hecho ocurrió una semana después de que se reportó la desaparecieron de 6 personas, cuatro de ellos familiares, en la misma zona.“Estaban tomando cerveza en la casa donde rentan. Cuando los fuimos a buscar no había nadie, las puertas estaban cerradas incluso los perros también en el patio con candado. Contactamos a nuestros familiares para ver si no sabían nada de mis hijos, pero nadie sabía nada” dijo la madre de los jóvenes.A decir de sus familiares, el domingo 29 de abril fueron al domicilio de los hermanos pero ya no se encontraban en casa. Ese día la señora Rosalba recibió una llamada de una mujer quien le comento que había visto a sus hijos en Castro, pero no le dio más datos e incluso fue de manera anónima.La familiapresentó una denuncia en elpor la no localización de Fernando y Leonardo.La madre argumentó que hasta el momento autoridades ministeriales no han tenido ninguna información del paradero de sus hijos, por lo que continúan las labores de búsqueda.“Mis hijos no tenían problemas con nadie y desconozco si los habían amenazado. Ese día estaban tomando ellos solos. Trabajaban en una fábrica y no sabemos qué fue lo que les pasó” comentó la mujer.Según los denunciantes, en la vivienda de los hermanos no había desorden ni faltaban objetos, por lo que descartan que se trate de un robo.