“Recurre a información falsa y además añeja. El nepotismo ocurre cuando los cargos dependen de una figura jerárquica superior. En el caso de Diego Sinhue sus familiares que trabajaron en el pasado en gobierno estatal no han tenido ninguna relación o vínculo a su carrera en el servicio público”, señaló este martes Juan Aguilera Cid, Coordinador General de Comunicación Social de la campaña, a través de un comunicado.

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

. De los 12 nombres que dio a conocer este martes en rueda de prensa el ex panista;Incluso cuestionó al ex panista la razón por la cuál decidió sacar dicha información, que conocía cuando era militante de Acción Nacional. Incluso hicieron un llamado a que el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, al decir: “hasta el 21 de marzo,Sus hermano, detalló su equipo de comunicación. Su hermanaOtros, éste último dejó el cargo desde julio del año pasado. Y su primatrabaja como, por lo que no depende del Estado, explicó el coordinador de comunicación de campaña.