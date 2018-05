El video de Mikel Arriola con faltas de ortografía no es de su campaña, está manipulado

Estimado, no caigas en el viejo truco.

Video no corresponde a identidad gráfica de la campaña ni ha sido publicado por el candidato en sus cuentas oficiales.

Entre más crecemos, más guerra sucia hay.

Te comparto video real con mensaje de @MikelArriolaP para #policías de la #CDMX pic.twitter.com/bgwtcyfFp9 — Patricio Caso (@patocaso) 8 de mayo de 2018

“Ler” en lugar de leer, “asignartes”, “extorciona”, “inpongan” o “insidencia” son algunos de los errores que se publicaron en un supuesto vídeo de la campaña de Mikel Arriola, candidato del PRI para el gobierno de la Ciudad de México.Las imágenes destacando los errores se hicieron virales en redes sociales este martes, y acumulan nueve mil interacciones. El candidato priista recibió críticas por acumular tantos errores en solo video, pues no se usan acentos, hay palabras mal escritas y faltas de ortografía.Pero se trata de un video manipulado que no es de la campaña de Mikel Arriola.confirmó que el video con los errores no se publicó en la cuentas oficiales del candidato ni de la campaña. Además, el diseño de los textos que tienen las faltas de ortografía no corresponden a la identidad gráfica de la campaña de Arriola.En redes sociales, el coordinador de campaña de Mikel Arriola publicó el video oficial que, dijo, fue el que se utilizó para el montaje:La publicación con los errores nació de la cuenta en Twitter de Alejandro Encinas Nájera, quien dijo aque el video con los errores de ortografía se compartió vía whatsapp en grupos de policías de la Ciudad de México.