EstoSíPasó: El Bombón, La Comadre, CR18, PP Jochos y Chichis van a la boleta en Nuevo León; se aprobó el uso de apodos

La lista completa de los candidatos de Nuevo León y los apodos que verás en la boleta se pueden consultar aquí .

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Los ciudadanos de Nuevo León podrán votar por el Bombón, CR18, Chichis, Brujo, PP Jochos o incluso por Anyelika Prieta Linda, luego de que el Consejo General de la Comisión Estatal Electoral (CEE) del estado autorizó el uso de 194 apodos de candidatos que estarán en la boleta.El próximo 1 de julio, en Nuevo León además de la elección federal se elige al congreso estatal y a los representantes de 51 ayuntamientos: presidente municipal y regidores.El nombre de aspirantes a 81 diputaciones y a 113 alcaldías en el estado aparecerá en la papeleta junto al sobrenombre aprobado por el CEE, quien resolvió que los apodos no deben confundir a los electores, ni usar frases ofensivas o religiosas.La mayoría de los apodos aprobados corresponden a candidaturas independientes (53), pero también el PAN, PRI, PRD, Movimiento Ciudadano, PT, Nueva Alianza, PT y sus coaliciones solicitaron sobrenombres para sus candidatos.Meño, Anyelika Prieta Linda, el Bombón, el Cuate, la Doctora, Yayo, Lobo, Yes, el Vecino de Soli, Lic. de la Zona Norte, Lala y el Teacher son algunos de los sobrenombres que utilizarán candidatos a diputados para atraer a los votantes.Mientras que Paty Tamales, Chichi, la Comadre, Lelo, el George de Palmas, PP Jochos, la Ir 11, el Inge, el León de García, Cebolla, el Bigotón, el Dragón, Cisco, CR 18 y Mundo el Veterinario son otros ejemplos de apodos que utilizarán los contendientes.No todos los apodos fueron validados, pues el CEE rechazó solicitudes como las de León Lara Ciudadano Empoderado o Mi Gallo, de los aspirantes José León Lara Ayala y Daniel Torres Cantú, respectivamente, por considerar que sus propuestas “infieren superioridad respecto al resto de las y los contendientes y contraviene a la igualdad”.También negó el registro de Únete Pueblo y Rolando Independiente, solicitados por Rocío Maybe Montalvo Adame y Rolando Fuentes Gutiérrez, por generar confusión sobre la candidatura.