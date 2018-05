Ya no es delito en Utah que niños vayan solos a la escuela

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Los padres de Utah (EU) están más tranquilos. Sobre todo aquellos partidarios de que sus hijos, llegada cierta edad, puedan ir solos al colegio o disfruten de un poco de tiempo libre en el parque sin supervisión. A partir de ahora cuentan con el amparo de una ley aprobada en marzo y que por fin entró en vigor este martes. La norma redefine el concepto de “negligencia” en el cuidado de los niños y aunque deja abierta la puerta a la interpretación,Los defensores de esta medida consideran que les da un margen para criar a sus hijos con la libertad que consideran adecuada. Y respiran sin sentirse culpables. La polémica se remonta 10 años atrás cuando la periodistaLa periodista apelaba a valores como la confianza y el aprendizaje de desenvolverse por sí mismo. Además, no le abandonó a su suerte, le dejó una tarjeta de transporte, un mapa y dinero (incluidas unas monedas por si tenía que llamar por teléfono).El relato de su hazaña causó un tsunami de reacciones, que cuestionaban si había sido una mala madre o había sido una buena lección para su hijo. Ahora al redactar el proyecto de ley, los patrocinadores se pusieron en contacto con Skenazy, quien celebró la adopción de la medida., señaló en una entrada en su blog acompañada con una foto con fuegos artificiales.tambiénNo obstante, los legisladores matizan. La norma indica que el niño tiene que ser lo suficientemente maduro como para realizar este tipo de actividades por su cuenta, pero no establece una edad, con lo que cada caso puede ser evaluado de forma individual.El gobernador de Utah, Gary Herbert, consideró que “es un buen ejemplo de legislación basada en el sentido común". "Creemos que los padres conocen y aman a sus hijos más que nadie, también creemos que ante la ausencia de evidencia de negligencia, peligro o crueldad saben cómo dar responsabilidad a sus hijos", indicó en un comunicado.en sus actividades.En concreto, el texto de la ley especifica que el concepto de negligenciaEsto incluiría ir al colegio a pie o en bici, ir a hacer algún recado a la tienda de la esquina o divertirse en algún parque, ejemplos que han causado problemas a algunos padres en otros Estados del país.“El hecho de que necesitemos una ley para lo que se consideraba crianza con sentido común hace una generación y es algo normal en muchos otros países, me sorprende”, confesó Danielle Meitiv en declaraciones al diario New York Times. Hace tres años,ue. Después de su experiencia celebra que se proteja a los padres responsables. “Me alegro de que en Utah hayan puesto estas protecciones tras lo me encontré por intentar criar a mis hijos de la forma en la que fui criada”.