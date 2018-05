Esta es la dieta que debe seguir una modelo de Victoria's Secret

La modelo Gisele Bündchen puso a hacer ejercicio al presentador Jimmy Fallon. FOTO: Google.

Ha comenzado la cuenta atrás para el desfile de moda anual de Victoria's Secret, una señal de ello es que las modelos ya han iniciado su rutina de dieta y entrenamiento para estar perfectas para ese día.son los centros a los que acuden las top. Pero, como los abdominales se hacen en la cocina, además confían en elBella Hadid, Adriana Lima y Amber Valletta son sólo algunas de las clientas que han recurrido al programa de desintoxicación de Passler para aumentar el metabolismo y disminuir la grasa corporal.El especialista proponePero no sólo eso. Pide no consumir nada con azúcar o alimentos procesados, no beber alcohol, tomar solo carbohidratos antes del ejercicio y dejarlos de 3 a 5 días antes del show (los carbohidratos se mantienen en el agua y evitan el aspecto delgado que se necesita).Otra de las recomendaciones es dejar de hacer ejercicio 3 días antes del espectáculo y practicar algo de. Para el día del espectáculo, los modelos lucirán cuerpos delgados pero fuertes, con definición de sus músculos. Después de descansar durante 2 días antes de la gala esto sucederá. También en las horas previas recomiendaTracy Anderson, una de las entrenadoras personales, imparte además su propio método que se compone de sesiones que aúnan ejercicios de tonificación conLa matrícula ronda los mil 200 euros en Estados Unidos.En sus centros, las sesiones consisten enPor ejemplo, en el gimnasio que posee en el neoyorquino Upper East Side, del que la propia Gwyneth Paltrow es socia, sus clientas tienen acceso ilimitado a sus clases, así como un programa muscular personalizado.Sus tablas cambian cada diez días y las adeptas a su método entrenan en salas pequeñas bajo la supervisión de entrenadores formados bajo los dictados de su afamado sistema. Tracy Anderson se mantiene al margen de las tendencias yAsegura que lo mejor es olvidar los grandes grupos musculares y trabajar el cuerpo por partes.