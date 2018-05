Los cincuentones tienen los días contados, la ciencia ha conseguido desmontar los grandes mitos sobre la edad elevando a los mayores de 50 años a lo más alto del podio.

Llega la era de los cincuentásticos: un momento a partir del cual no solo se alcanza la madurez vital sino que las capacidades cognitivas del ser humano están más desarrolladas que nunca.

Los últimos avances científicos colocan a los que han llegado al medio siglo a un nivel cognitivo mucho mayor del que las construcciones sociales han establecido y resucitan un sector de la población ninguneado por el mundo corporativo y estigmatizado por la sociedad.

La inteligencia emocional, intelectual, espacial o intrapersonal es plástica y acumulativa.

A continuación, analizamos las cosas que hará —o ya está haciendo— mejor a partir de los 50.

1. Se sentirá más seguro de su físico

En una sociedad en la que se valora desmesuradamente la juventud desde una perspectiva física es muy normal aterrarse al principio de la treintena con la llegada de las primeras arrugas y canas.

Que no cunda el pánico, varios estudios han demostrado que la confianza con el propio físico mejora con el tiempo (manchas, flacidez y cabellos grises incluidos).

La marca de ropa M&Co preguntó a mil 300 mujeres de entre 18 y 80 años cómo se sentían en sus trajes de baño, los resultados revelaron que las mujeres entre 65 y 74 años tenían más confianza en ellas mismas a diferencia de las generaciones más jóvenes que apenas llegaron al 5 raspado.

Esta mayor seguridad en uno mismo se debe a que "a partir de cierta edad se disfruta mucho más, se tiene un mayor conocimiento adquirido. Aprendemos a relativizar las cosas", explica el psicólogo José Elías.

2. Su capacidad aritmética mejorará

Un estudio realizado por el Hospital General de Boston, EU, con 48 mil537 participantes ha demostrado que si bien es cierto que la distribución de nuestras habilidades cognitivas es heterogenia según las diferentes edades, la capacidad aritmética goza de su mayor esplendor alrededor de los 50 años.

"Es verdad que con el envejecimiento se pierden facultades, pero sobre todo orientadas a la velocidad. Tenemos menos capacidad de hacer múltiples cosas al mismo tiempo: necesitamos sentarnos, pensar y focalizarnos. Pero la profundidad de pensamiento, la capacidad de análisis, como podría ser la aritmética, es mejor y si se cultiva no hace más que acrecentarse con la edad", cuenta el neurólogo Félix Viñuela.

3. Gozará de un léxico envidiable

"En cuanto alcanzamos la madurez cerebral —en torno a los 20 o 21 años— empezamos a perder neuronas, pero eso no significa que el cerebro funcione peor. Lo importante es el número de conexiones que se tienen —también conocido como crecimiento dendrítico— y que se producen con el aprendizaje, las experiencias cognitivas; en definitiva: con la edad", relata el neurólogo Felix Viñuela.

Esto explicaría los resultados de un estudio que se está llevando a cabo por el Basque Center on Gognition, Brain and Laguage (BCBL), en el que se ha comprobado que el vocabulario de las personas mayores es "significativamente mayor" que el de los adultos jóvenes. Concretamente están testeando a las personas con una prueba online que consiste en diferenciar palabras verdaderas y falsas (en una sucesión aleatoria con 80% de palabras reales y 20% de palabras inventadas). ¿Los resultados por ahora? Las personas entre los 15 y los 24 años no llegan a un domino del 60% del vocabulario mientras que el grupo de edad de 55 a 64 alcanza cuotas del 75%.

4. Alcanzará su segundo gran pico de satisfacción vital

Las ciencias sociales y del comportamiento hace tiempo que han descrito que el bienestar humano tiene forma de U. Ahora, un estudio del Center for Economic Performance de Londres ha conseguido establecer los picos máximos de la letra con una edad específica, concretamente los mayores momentos de bienestar se gozan a los 23 años y a partir de los 69 años.

¿Qué hace que encontremos mayor satisfacción durante la vejez y no durante los 20, 30 —incluso 40— que es cuando se supone que "lo bordamos" en el trabajo, ascensos, pareja, hijos, estatus, vitalidad…? La respuesta podría estar en el fin de las "elecciones superfluas" comenta el psicólogo José Elías. El especialista cuenta que durante los años dorados de juventud en realidad "estamos construyendo nuestra vida" por lo que hacemos "demasiadas cosas que no nos gustan… pero tenemos que hacerlas". En cambio, con la llegada de la jubilación "escogemos lo que hacemos, no hay un desgaste de energía de luchar por todo, buscamos mejor el placer".

5. Tomará las decisiones mejor que nunca

Que nadie se ría de las alocadas elecciones de la abuela; es muy probable que sean acertadas. Según un estudio publicado en Psychological Science, las experiencias de vida que los adultos adquirimos con el tiempo nos hacen estar "mejor equipados" para tomar decisiones correctamente.

"Los adultos mayores son mejores para evaluar los beneficios inmediatos y diferidos de cada opción que eligen. Son mejores para crear estrategias en respuesta al entorno", afirma el líder del estudio Darrell Worthy.

Él y su equipo sometieron a estudiantes universitarios y jubilados a dos pruebas de acción-recompensa. Los estudiantes sacaron mejores resultados cuando solo necesitaban recompensas inmediatas pero cuando había que evaluar un escenario y desarrollar una teoría de cómo conseguir recompensas en el futuro los jubilados ganaron la partida.

6. La falta de empatía brillará por su ausencia

¿Busca un buen hombro en el que llorar? Refúgiese en los brazos de una mujer mayor de 50.

Según un estudio realizado con más de 75 mil participantes las mujeres cincuentásticas son más empáticas que los hombres de la misma edad y que las personas más jóvenes.

“Con la edad tienes mejor capacidad para entender cuales son los mejores valores sociales, por ejemplo, buscas un coche que no contamine tanto pero cuando eres joven buscas el coche que mejor aparenta. En la madurez, en general, vivimos más de cara a los demás (…) cuando eres mayor te comparas con los que están peor y estás contento con lo que tienes”, dice el psicólogo José Elías.

7. La salud mental no para de mejorar

Con respecto a la salud mental el retrato robot de muchos jubilados es el de gente apática, letárgica, sin ganas de vivir… pero eso está muy lejos de la realidad.

Investigadores de la Facultad de Medicina de la Universidad de California, EU, han revelado en un estudio que la salud mental de los adultos parece mejorar constantemente con el tiempo.

En el estudio se encuestaron a mil 546 individuos de entre 21 y 100 años —estos últimos sin demencia— sobre cuestiones de salud física y mental. Los resultados revelaron qu con la edad se sufre un deterioro físico pero hay una mejora lineal en cuanto a salud mental.