El lugar de la inhumación fue descubierto durante la investigación de la desaparición de una familia y dos jóvenes amigos de ésta, en una fiesta familiar en Celaya.

lo que de inmediato hizo suponer que se trataba de estas víctimas.



Pero al continuar con las excavaciones el sábado en el mismo lugar, localizaron otros seis cadáveres, y el domingo en el trabajo de todo el día fueron hallados alrededor de nueve.

Llevan pistas a Santa Rosa



En la búsqueda participaron también agentes estatales y federales, y ubicaron una fosa clandestina en la que encontraron los restos; la Procuraduría de Justicia informó del hallazgo y dio por hecho que se trataba de los cuerpos de los seis celayenses desaparecidos.



Por este motivo siguen en la búsqueda de Julio César Bustos Alemán y su esposa Yolanda Escogido Navarro, ambos de 44 años; su hijo Gustavo Ángel Bustos Escogido, de 18; el sobrino del matrimonio, Luis Eduardo Escogido Navarro, de 20, y dos amigos de Gustavo: Brian Ortiz Cervantes y Martín Alejandro Rosas Mendoza, ambos de 18 años.



“Se localizaron cuerpos de mujeres y hombres en un área cercana al cateo en que aseguraron la camioneta, restos que no se encontraban en condiciones de ser identificados a simple vista, siendo necesaria la práctica de análisis genético para garantizar certeza”, indicó el funcionario.

