Si tienes problemas con FaceID, Apple te reemplaza el iPhone X

, tan querido por los usuarios del dispositivo, tenía los días contados. La apuesta fue valiente puesto que la firma de Cupertino confió toda la seguridad del equipo en un sistema de reconocimiento facial bautizado como FaceID que ha funcionado a la perfección para el grueso de los usuarios. Sin embargo,El fabricante no quiere que la bola se haga demasiado grande, y en su obsesión por mantener en lo más alto los índices de satisfacción,MacRumors se ha hecho con un comunicado interno dirigido al área de soporte y las tiendas autorizadas mediante el cual se hace mención a los posibles problemas de FaceID y en caso de detectarse, qué procedimiento seguir para solucionarlo. Apple no quiere cabos sueltos y se refiere en su comunicado a lapara llevar a cabo la reparación que sería en dos niveles: en un primer paso, si al ejecutar un software de diagnóstico interno se detectara el problema, el servicio de reparación podría probar con. Pero como apuntamos, en una marca tan dependiente de la imagen y la calidad de sus productos, se quiere asegurar que el cliente salga del punto de venta con el iPhone totalmente operativo, y para ello, se autoriza a ladel equipo. Es decir, que si la primera solución no funciona, el usuario se llevará un nuevo iPhone X.No han trascendido más detalles, pero a tenor de los hilos abiertos por los usuarios en foros de soporte y Reddit, el problema estaría relacionado y quienes denunciaban problemas en FaceID, también los encontraban en la cámara trasera. En concreto, estaría fallando en estos equipos defectuosos algunas funciones de la cámara principal como el conocidoque aplica el efecto bokeh en los primeros planos.La firma no ha hecho ningún tipo de declaración al respecto ni ha modificado ninguna de sus guías de soporte; el documento interno se habría distribuido durante este fin de semana con la idea de instruir al personal de soporte y los conocidos como Genius Bar para permitir la sustitución total del terminal en última instancia. ¿Qué hacer si la cámara del iPhone X o bien su sistema de reconocimiento da problemas? Hay que dirigirse a uno de los centros autorizados (o las propias tiendas de la compañía) para que lleven a cabo las pruebas pertinentes y, según la información filtrada, solucionar el problema mediante el remplazo de la cámara o el terminal.