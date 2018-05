Peligran ciclistas

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Ciclistas que a diario utilizan el camino que lleva de Cortazar a la Carretera Panamericana acusaron estar desprotegidos al transitar por la ciclovía ya que los bolardos han sido tirados por automovilistas por lo que temen por algún accidente.Cientos de trabajadores transitan a diario por este camino para llegar a las empresas en donde laboran en el corredor industrial, uno de ellos, José Cruz, habló de su preocupación por el descuido que presenta la ciclovía, ya que en algunos tramos ya no están las protecciones.“Esta muy descuidada la ciclovía, ya hay tramos bastante largos donde no existen los cilindros de concreto y queda uno desprotegido, y sí vas con miedo porque muchos de los carros van muy recio y sí teme uno que te puedan atropellar”.Para Martín Silva, trabajador también en el corredor industrial, los automovilistas no son conscientes de su velocidad.Enrique Ávila hizo un llamado al Municipio para que se arregle la ciclovía y a los automovilistas. “Pues ojalá que este sea un llamado para que le den una arreglada, antes de que haya un accidente y que también regulen la velocidad en que vienen porque hay muchos imprudentes”.