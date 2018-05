Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

No todo es compañerismo y risas en elal parecer la diferencia de opiniones ocasionó que dos de los conductores tuvieran una discusión., cuando realizaban la dinámicaEl enfrentamiento lo provocóalse percató de la reacción de su compañera y escucho que le dijo adetuvo la dinámica y¿Qué quieres, qué quieres, qué no te gusta, qué quieres, me estás llamando a mí? le dijo Araiza a la conductora.Todos se quedaron desconcertados por lo ocurrido,abrazó al conductor para calmarlo.