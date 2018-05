señalando que su voz es como si hubiera inhalado helio,



Deadpool le ofrece galletas, globos, inhala helio para imitar su voz e incluso acude a disculparse con un grupo de mariachi.



“No puedo esperar a no ver el partido entre Italia y Holanda”, dice Wade, haciendo burla de que ambas selecciones no irán al Mundial de Rusia.



“No puedo seguir enojado contigo”, le contesta Beckham, quien lo abraza.



“¡Oh, Dios! Hueles fantástico, como si fuera canela”, le dice mientras lo abraza prolongadamente.

sino la participación de Reynolds en Linterna Verde, Self/Less, R.I.P.D., Blade: Trinity y Boltneck.

En el filme 'Deadpool',y ésta llegó a los oídos del ex futbolista.Observando el filme,, pero él no quiere responder, por lo que va hasta su casa.En su intento final,El ex futbolista de LA GalaxyBeckham le responde que eso no le ofendió,Deadpool se enoja, pero cambia de opinión, cuando el ex jugador le cierra la puerta.

Reynolds hizo Linterna Verde en 2011