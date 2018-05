¿Qué pasará con Carlos Peña?

2018-05-10 12:46:30 | EL UNIVERSAL

Tras concluir la participación de Cruz Azul en el Clausura 2018, la incógnita es ¿qué pasará con Carlos "Gullit" Peña?

Carlos Peña tendría que regresar a Escocia. Foto: Especial.



Por lo pronto, el estratega Pedro Caixinha aclaró que no estará más en La Máquina; sin embargo, eso abre aún más la pregunta: ¿qué pasará con Peña?

Su contrato con el cuadro de La Noria concluiría el 31 de diciembre del presente año. No obstante, el equipo cementero dio por terminada su relación con el jugador. Su futuro estaría de nueva cuenta en Escocia con el Rangers, equipo al que pertenece, pero…

Hace un par de días, el presidente del cuadro escocés, Dave King, aclaró que no tienen la intención de regresar a Carlos Peña, no hasta el 2019, año en el que tienen contemplado al futbolista tricolor.

La duda aumenta con la llegada del ex futbolista inglés, Steven Gerrard, a la dirección técnica del Rangers FC. El mítico jugador del Liverpool desconoce al "Gullit" y eso trabaría aún más su vuelta a Europa.

Con los celestes disputó ocho encuentros de liga, en los cuales obtuvo la pobre cifra de 28.3 minutos por duelo y lo peor, no pudo convertir ningún gol.