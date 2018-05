'Gullit' Peña se niega a tratar 'problemas de alcoholismo'

2018-05-10 17:33:24 | REDACCIÓN

Cruz Azul le ofreció ayuda para rehabilitarse y tratar su 'alcoholismo', sin embargo Peña no aceptó.

Peña aseguró no tener ningún problema de alcoholismo. Foto: Especial.



El futuro de Carlos el 'Gullit' Peña es completamente incierto, su contrato con la Máquina terminaba hasta el próximo diciembre.

Caixinha dijo que le dio bastantes oportunidades para recuperar a la 'Bestia' que llegó a ser algún día cuando tuvo sus mejores momentos con el Club León.

Los problemas de alcoholismo y algunas indisciplinas por parte del 'Gullit' fueron el detonante para que su carrera futbolística se viera afectada.

Hace 4 años era una promesa en Brasil 2014, hoy está borrado del mapa de la Selección, del Cruz Azul y probablemente del Rangers en Escocia. Estos últimos son los dueños de su carta pero no contaban con el regreso repentino para el próximo torneo.

Sin embargo, Carlos Peña debe regresar a Escocia y reportar con Rangers quienes además tienen como nuevo entrenador al mítico Steven Gerrard.

Cruz Azul intentó darle una nueva oportunidad al Gullit invitándolo a internarse en una clínica de rehabilitación para tratar sus problemas de alcoholismo, la cual iba a estar cubierta en su totalidad por la institución celeste.

Sin embargo, Peña declinó la propuesta e incluso reiteró que no necesitaba ese tipo de atención ya que no tenía ningún problema de alcoholismo.