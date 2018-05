-¿Pero el límite no era el 11 de mayo?

"Pues sí, pero entonces, cómo le hacemos… Los 120 millones están listos para depositarlos, queríamos hacerlo hoy antes de las 16 horas o mañana antes de las 10, pero no nos dieron número de cuenta".

-¿Qué les dijeron?

"Pues que teníamos que esperar. Que se va a licitar una franquicia. Lo que quieren es que Lobos no pague, que Lobos descienda y ganar de 15 millones de dólares para arriba. Bonilla quiere agarrar 17 millones ahora que va de salida".

-¿Fue el señor Bonilla quien se negó a recibir el pago?

"Sí, él se los dijo a los directivos de Lobos BUAP".





"Es una venganza porque el rector Alfonso Esparza no votó a favor de renovar los derechos de la Selección Nacional (para Televisa), y no votó en contra porque esté contra el sistema, sino porque no se le entregó la información".



Otra venganza de la Federación Mexicana de Futbol (FMF). Así describió José Hanán, miembro del Patronato de Lobos BUAP el que la Liga MX no le haya aceptado el pago de 120 millones de dólares para quedarse en la primera división.En entrevista a EL UNIVERSAL, Hanán reveló que el interés de Enrique Bonilla, presidente de la Liga, "es licitar una franquicia en 15 millones de dólares para arriba, ahora que ya se va"…Lobos ya tiene el dinero, "un grupo de inversionistas pone el 49 por ciento. Es un grupo respetable con poder económico que está auditado, es lícito, y ahora cuando nos comunicamos para hacer el depósito nos piden 40 papeles o más, los cuales presentamos y después nos salen con que no pueden recibir el dinero hasta que se haga la junta de dueños, que creo que el 18 de mayo".Hanan asegura que están quebrantando el reglamento,-¿Qué sigue para Lobos?Durante toda la semana en la Liga Mx, "nos han estado pidiendo y pidiendo papeles, a cada entrega piden otro más. Hemos cumplido en tiempo y forma con todo".El nombre de los empresarios, "nos los reservaremos por ahora, no queremos decirlo porque quizá no se cumpla. Ellos pondrían el 49 por ciento y el resto lo cubriría el patronato y los patrocinadores, la Universidad no daría un solo peso".Este jueves, "seguiremos esperando a que nos den un número de cuenta".-¿A qué cree que se deba este cambio de opinión?José Hanán es miembro del patronato que se formó para financiar a Lobos BUAP, "pero supongo que vivo mis últimos momentos ahí, porque estoy harto de este cochinero, a cada paso me lleno los zapatos de lodo".