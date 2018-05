Negocian reconección de televisora

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Hasta que no exista un acuerdo de pago con las empresas de televisión por cable que tienen adeudo con el municipio por concepto del uso de la vía publica, éstas no podrán reconectar el cableado a través del cual transmiten su señal, motivo por el que ya se han iniciado los trámites administrativos necesarios para ello.Así lo dio a conocer el alcalde, Édgar Castro Cerrillo, luego de la demanda que se interpusiera por parte de la empresa Cable Visión Regional, misma de la que apuntó, ya se revisa si se le dio aviso al municipio o no del cambio de razón social de la empresa Telecomunicaciones de México, (Telecom), y en qué término fue que se estableció, aunque aclaró que independientemente de si se hizo o no,explicó.Apuntó que las acciones que se emprendieron responden a la instalación del cableado, hecho que remarcó, todas las empresas pagan un arancel por cada metro cuadrado, que es determinado por Desarollo Urbano, aunque aclaró que ese impuesto no se está contemplado en la Ley de Ingresos del municipio.