Legisladores priistas exigen no acarrear jóvenes a eventos políticos

Mientras diputados de Morena dicen desconocer la invitación de catedráticos de la UAEH a alumnos para el mitin de Andrés Manuel López Obrador de ayer en Tula, legisladores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) piden que se respete el libre albedrío de los jóvenes.El pasado miércoles trascendió que por mensajes de WhatsApp enviados presuntamente por autoridades escolares, se invitaba a alumnos de la Universidad Autónoma de Hidalgo (UAEH) para participar del evento de López Obrador celebrado en la ciudad de Tula, por ello, diputados priistas pidieron respetar la libertad de elección de la juventud hidalguense.Ana Leticia Cuatepotzo, pidió que se tome en cuenta a la juventud y que no lleven a estudiantes a eventos donde ellos no quieran asistir., dijoErika Saab Lara, también del PRI, pidió que se permita a la gente decidir de manera libre a qué candidatos apoyar y llamó a la juventud a evitar que los lleven a lugares donde no quieren ir., aseguró.Jorge Miguel García, diputado afín a Morena, aseguró que los alumnos asistieron por su propia cuenta al mitin y dijo desconocer sobre las invitaciones por parte de las autoridades.Simey Olvera, también de Regeneración Nacional celebró que tantos jóvenes se hayan congregado a escuchar al candidato presidencial de Morena.dijo.El pasado miércoles, varios estudiantes aseguraron que fueron llevados desde la Escuela Superior de Tlahuelilpan al mitin por sus propios catedráticos; además, acusaron que por mensajes en WhatsApp invitaban a los alumnos a ir a Tula sin uniforme de la máxima casa de estudios de la entidad.