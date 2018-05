Feminicidios. “Daría mi vida para que estuviera aquí”

Para denunciar el asesinatode su hija, una madre enfrenta la indiferencia de las autoridades, revictimización y estereotipos que justifican la violencia, consideró Ana Yeli Pérez Garrido, abogada del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio. En el Día de las Madres, EL UNIVERSAL recopiló el testimonio de de mujeres cuyas hijas fueron víctimas de feminicidio. Ellas siguen luchando por justicia. Entre 2007y 2016 fueron asesinadas 22 mil 482 mujeres en el país; según el Inegi, una cada cuatro horas.



“Nadie merece sufrir esto”

El último regaló del Día de la Madre que Lidia recibió de Diana fue un pantalón y 200 pesos.

A 10 meses de que encontraron el cuerpo de su hija y lo confundieron con el de un hombre, Lidia, habitante de Chimalhuacán, asegura que este 10 de mayo será doloroso, pero lo único que puede hacer es exigir justicia.

“Desgraciadamente para nosotras, las madres que hemos pasado por este gran dolor, no hay nada que celebrar; al contrario, hay mucha tristeza, pero debemos hacer valer nuestro derecho y el de ellas, exigir justicia y que se busque al o los responsables, porque Diana no merece estar muerta. Nadie merece esto”, dice.

Lidia sabe que aún es madre, pero desde la madrugada en que su hija desapareció, las festividades quedaron en el olvido: “No hay sábados ni domingos. No hay más Navidad o cumpleaños. No hay 10 de mayo. A veces ni me acuerdo en qué día vivo”, asegura.

Su único deseo es que las autoridades “hagan su trabajo”, que un día le llamen y le digan de quién es el semen que se encontró en el cuerpo de su hija, quien fue violada y después asesinada.



“Difícil, aceptar realidad”

La madrugada del 11 de diciembre de 2016, horas antes de la celebración del Día de la Virgen de Guadalupe, Araceli Mondragón despertó y vio que la cama de su hija estaba vacía.

Salió de su casa ubicada en la delegación Tlalpan y fue en su búsqueda. Sabía que Abigail había ido a una fiesta cerca de su hogar, pero nadie pudo proporcionarle información. Horas después, su cuerpo fue encontrado en un lote. Tres hombres la habían torturado, violado y ahorcado.

“Daría mi vida para que ella estuviera conmigo. Es el segundo año en que no está y me duele en el alma que ya no esté. La realidad es muy dolorosa y difícil de aceptar.

“Mi hija estaba estudiando la carrera de Derecho y tenía todo un futuro por delante. Sin ella, la vida nunca será igual. Nunca va a ser igual un 10 de mayo, como cuando estaba conmigo. Es algo muy triste y que nunca superaré”, dice.



“No hay tiempo para el duelo”

El cuerpo de Mariana Lima Buendía fue encontrado el 28 de junio de 2010 en su domicilio ubicado en Chimalhuacán. En un principio, la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) consideró que se trató de un suicidio.

Irinea Buendía, madre de la víctima, emprendió una lucha civil y legal para denunciar que la ex pareja sentimental de su hija, Julio César —quien era policía ministerial—, fue el asesino de su hija.

Irinea acudió ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 25 de marzo de 2015. La Primera Sala determinó por unanimidad otorgar un amparo para que reabriera el caso de la muerte de la joven. Su feminicidio fue el primero en ser atraído por el máximo tribunal. A ocho años de la muerte de su hija, lamenta no tener confianza en las autoridades para conseguir la justicia y el castigo para el responsable del crimen contra Mariana.

“Han sido ocho años muy difíciles. Como familia no hemos tenido tiempo de sentarnos a librar nuestro duelo, nos hemos enfocado a la búsqueda de justicia. La muerte de mi hija cambió la vida de mi familia, no es fácil expresar todo lo que hemos vivido, toda la rabia y el coraje que sentimos por la pérdida de Mariana”.



“Captura no basta sin una sentencia”

El cuerpo de Yan Kyung Jun Borrego fue encontrado sin vida el 21 de septiembre de 2014 en la colonia Doctores, Jorge Humberto (N), alias El Matanovias, fue la última persona que estuvo con ella. En su declaración, Jorge detalló que la dejó bañándose, se despidió, salió de la casa y luego la encontró ahorcada.

Mónica dice haber detectado rastros de violencia en el cuerpo de su hija, en las piernas y en las uñas “como si se hubiera querido defender”.

El pasado 24 de octubre, Jorge Humberto fue detenido por elementos de la procuraduría capitalina en Guatemala; es investigado por el homicidio de dos de sus ex parejas sentimentales —entre ellas Yan Kyung—, a quienes les cortó el cabello y luego alteró la escena del crimen para que pareciera un suicidio.

“Es muy desgastante a nivel emocional estar reviviendo lo mismo y que no pase nada. Hasta que lo hayan sentenciado podré decir que hubo justicia. Mientras, estamos en el limbo de la fiscalía”.