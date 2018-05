Previenen más contaminación en Río Silao

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Restar aguas residuales con la construcción de drenajes conectados a cárcamos que llevan este líquido a plantas de tratamiento para evitar incrementar la contaminación del Río Silao, son parte de las actividades que realiza la Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento de Irapuato (Japami).Así lo informó el titular de la dependencia descentralizada, Humberto Rosiles Álvarez, luego de que en redes sociales se cuestionara a Japami sobre la falta de actuación del Gobierno de Irapuato, a través de la Junta de Agua Potable, para atender la problemática.“La parte que estamos atendiendo es la más cercana a la mancha urbana, tenemos colonias como Vista Hermosa, Bella Vista, las cuales no cuentan con alcantarillado, pero algunas que tienen cercanía con el río presentan descargas sanitarias al afluente”, explicó.El funcionario municipal agregó que este 2018, en Vista Hermosa, ubicada en las faldas del Cerro de Arandas, se realizará la introducción de un drenaje, que se canalizará a un cárcamo que se dirigirá a la colonia Los Cobos, para que se pueda bombear el agua residual y que ya no se incorpore a las aguas del río Silao.“Que se incorpore a nuestros colectores y podamos darle un tratamiento, va a disminuir la cantidad de agua residual que llega al río (...) pero sí es un tema a parte de la inspección, que la ciudadanía tome conciencia”, agregó.Rosiles Álvarez explicó que este río tiene una función vital para la ciudad, como es el dar seguridad a los irapuatenses durante la temporada de lluvias.“Permite que todas las aguas que bajan de la parte norte del municipio, e incluso las que vienen de otros municipios, como Silao y Romita, puedan ser conducidas de buena manera y que no genere una problemática para la ciudad, sobre todo a la zona sur, en comunidades como Santa Elena y La Soledad”, detalló.El director de Japami añadió que el tirar basura y escombro en el río limita la capacidad hidráulica del río, por lo que se buscó construir plantas de tratamiento en las zonas que colindan con el río.“Se han hecho plantas de tratamiento en el camino Real Lo de Juárez, intermedia con la comunidad de Arandas, estamos en el proceso de estabilizar esta planta, y las aguas residuales que se incorporarán al río tienen una remoción de los contaminantes, de acuerdo a lo que nos pide la norma de la Semarnat, en El Naranjal se tuvo mucha problemática para su planta de tratamiento, se hizo una adecuación y esta agua se puede canalizar hacía la planta de tratamiento de la 1 de mayo, y estas aguas son tratadas en nuestra planta, con la cual se contribuye a que estos volúmenes ya no se introduzcan al río Silao”, finalizó.