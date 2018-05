Gobernador reconoce que no existe un proyecto ejecutivo terminado del libramiento Silao

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

El Gobernador del Estado reconoció que no existe un proyecto ejecutivo terminado del libramiento Silao, a un mes y medio de dar a conocer la obra.Argumentó que hasta el momento sólo tienen un proyecto con costos paramétricos, el cual tiene que ajustarse a los manejados por Obra Pública.Al respecto, señaló que luego de las publicaciones de am sobre el tema, el precio por metro cuadrado para liberar la tierra se incrementó en la zona por donde está trazado el libramiento.Ayer, este medio informó que al menos siete anexos del proyecto se reservaron como información confidencial y dos reservados por dos años, entre ellos el proyecto ejecutivo, a pesar de que en un desplegado el Gobierno del Estado informó que haría públicos todos los documentos.El mandatario estatal informó que el 85 % de la información ya está disponible en el micrositio de la Secretaría de Obra Pública del Estado, y la restante se dará a conocer en los próximos meses.Luego que se diera a conocer que la concesión que por 30 años explotará la empresa Concesionaria Autopista de Silao S.A. de C.V., filial de Grupo México, fue entregada de forma directa, sin concursarse ni contar con un proyecto ejecutivo concluido, el Gobernador insistió en que no hay nada oculto ni estará tocado por la corrupción.dijo de forma tajante.¿No es engañar a los ciudadanos al decir que toda la información está disponible?, se le cuestionó.