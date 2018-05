Piden equipamiento urbano para invidentes

“Los débiles visuales requieren un sistema auditivo que les indique el nombre del paradero o línea de transporte que llegue a su abordaje, revisar la sincronización y duración de los semáforos auditivos ya existentes e implementar los que se requieran en los principales puntos de la ciudad. Señalética en sistema braille, guías en los paraderos y salidas de los mismos”, pidió la edil.



“Es la segunda discapacidad con mayor número de mexicanos y además es una de las que menos atención gubernamental reciben. De acuerdo con el INEGI en su publicación del año 2010 la población de ciegos y débiles visuales es de aproximadamente 1 millón 292 mil 201 personas en el país”, expuso.



La regidora priístaAsimismo, reconoció quesin embargo no son suficientes o no cuentan con la planeación necesaria para que realicen la función de ayuda a quienes no cuentan con la visión total o parcial de su entorno.