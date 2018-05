Tecnología ayuda a mujeres a ser mamás

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

A nivel mundial alrededor del 15% de las mujeres no logran quedar embarazadas por distintas causas, pero actualmente la tecnología ha avanzado tanto que es muy baja la probabilidad de que esto sea imposible.Entre los motivos más frecuentes de la infertilidad femenina están la falta de ovulación y la obstrucción de las trompas de falopio, que se da por antecedes de cirugías o por tener múltiples parejas sexuales.En los hombres se da por infecciones, múltiples parejas sexuales y trabajos que involucran exponerse a altas temperaturas; y en ambos géneros afectan la drogadicción, el alcoholismo o el uso de sustancias prohibidas.dijo el doctor Francisco Hernández Salazar, de la clínica Siena.Informó que la cantidad mínima necesaria ya establecida de espermatozoides debe ser superior a 15 o 20 millones.Se evalúa que más del 50% sean móviles y más del 10% tengan forma normal y en virtud a eso se establece el diagnóstico.Cuando la cantidad o movilidad del esperma es muy baja incluso se implementan técnicas de reproducción sencilla, como la prescripción de medicamentos.Pero como en todo caso los medicamentos tienen indicaciones y contradicciones; ventajas, desventajas y limitaciones, el médico dijo que es importante una adecuada monitorización de la mujer.Cuando a una pareja no le funciona la medicina, se debe recurrir a los tratamientos de técnicas de reproducción asistida.La más sencilla es la inseminación artificial homóloga, que es el depósito de forma no natural de espermas en la parte interna del útero, pero los espermatozoides han sido previamente seleccionados, eliminando a los muertos, inmóviles y anormales.Especialistas señalan que se eligen a los mejores espermatozoides, se les adiciona una sustancia llamada “inmedios de cultivo” y con una canilla especial se depositan dentro de la matriz.Con este método la posibilidad de embarazo es del 20 al 25%, superando de cuatro a cinco veces las probabilidades que se tienen cuando se lleva a cabo de manera natural.Esto se hace durante tres o cuatro ciclos, considerando que cada mes se considera un ciclo.Otra técnica para lograr el embarazo y que es de las más avanzadas es la fertilización in vitro, creada en 1978 por el doctor Robert Edwards y que brinda hasta 60% de posibilidades.El proceso consiste en estimular los ovarios de una mujer para que llegue a tener de seis a ocho óvulos, cuando éstos llegan a la madurez se extraen y se depositan en una incubadora.Posteriormente se pone el óvulo con los espermatozoides previamente preparados y se hace la fertilización in vitro, llamada así porque se hace en vidrios de laboratorio.A las 24 horas se evalúa cuántos óvulos se lograron y a las 48 o 72 horas se depositan de uno a dos embriones dentro de la matriz.Cuando la movilidad y cantidad de espermatozoides es muy baja, se hace una técnica parecida a la fertilización in vitro, llamada inyección intracitoplasmática de espermatozoides o ICSI, por sus siglas en inglés.Pero en este caso sólo se inyecta un espermatozoide, el mejor, y de allí se obtienen embriones de excelente calidad que posteriormente son instalados en la matriz.Con los avances de la tecnología, actualmente es muy difícil que una mujer no logre ser mamá, salvo aquellas que nacen sin útero, un síndrome muy raro llamado Rokytansky, que se presenta en una de 50 mil mujeres.Cada tratamiento conlleva un riesgo; si no hay una adecuada vigilancia o una correcta evaluación de cada caso puede presentarse un embarazo múltiple que habla de un mal procedimiento médico.