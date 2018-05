Corredor Industrial

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

La compañía mexicana HEMAQ, instalada en Silao, pondrá en funcionamiento su centro de innovación para manufactura para el segundo semestre del año.En este recinto se desarrollará tecnología para máquinas de alta precisión. Se trata de un proyecto que se realiza en colaboración con el IECA, que dirige Juan Carlos López Rodríguez y, el fundador de la empresa, Benito Gritzewsky.HEMAQ también tiene dos plantas en Moterrey y Querétaro, en ésta última ya hay un Centro Tecnológico de Manufactura Avanzada, el cual comenzó hace dos años.En 2016, Okuna, una fabricante de máquinas herramienta CNC, eligió a HEMAQ como su distribuidor exclusivo para Centroamérica, Cuba y República Dominicana.Ahora sí los interesados en formar parte del parque aeroespacial Sky Plus, podrán hacerlo, pues la primera fase de comercialización pronto empezará.Sky Plus, que es construido sobre 80 hectáreas con una inversión de 600 millones de pesos, se ubica en Guanajuato Puerto Interior Silao, y es propiedad de Ariel Picker e Ismael Flores.Durante la primera etapa de comercialización, los empresarios percibirán inversiones relacionadas con el sector de logística y aeroespacial. No será hasta el mediano plazo que las empresas dedicadas a la fabricación de piezas y componentes se instalen.De manera extraoficial, sabemos que Sky Plus ya cuenta con un listado de empresas interesadas en comprar, sobre todo del logístico-áreo, entre ellas un par de firmas japonesas.Este año Canacintra Irapuato apostará por aumentar el número de capacitaciones para sus agremiados.Tanto elementos de alta dirección, mando medio y obreros recibirán herramientas de planeación, certificaciones de calidad, ambiental, inocuidad, así como la Balance Scorecard.Se proyecta que las capacitaciones se lleven a cabo en centros de formación de instituciones educativas. Una vez que el programa sea establecido y programado, le informaremos para que lo considere en su agenda.El grupo financiero International Personal Finance (IPF), al que pertenece Provident en México, dio a conocer sus resultados al primer trimestre de 2018, en él muestra un crecimiento del 5% en créditos emitidos en México.A nivel mundial, IPF reportó un crecimiento del 3% en créditos emitidos, que fue impulsado por el desempeño de su negocio IPF Digital y su operación de Préstamo a Domicilio en México.International Personal Finance espera acelerar su crecimiento en el mercado mexicano a través del financiamiento a micro-negocios, y su expansión geográfica con la apertura de cinco nuevas sucursales durante el segundo trimestre del año.La firma reportó que IPF Digital se consolida al lograr un crecimiento del 24% en créditos emitidos.Los mercados establecidos del negocio digital de Provident reportaron un crecimiento de 21%, impulsados por el crecimiento de Finlandia; mientras que en los nuevos mercados reportó un crecimiento del 29%.