VUELVE MEADE

Para los priístas –los pocos que quedan en estos rumbos- hay una buena noticia. El lunes próximo viene a reanimarlos José Antonio Meade.El ex jefe del PRI Guanajuato, Santiago García, y la tropa del candidato a gobernador, Gerardo Sánchez, sumieron al tricolor al fondo de la barranca.La mancuerna García-Sánchez espantó a propios y extraños. Repartieron candidaturas como quisieron, desempolvaron a sus amigos como a don Pepe Huerta, respetable como persona pero sometido al contentillo de sus jefes.Los priístas que parecía que jamás cambiarían de amores como el embajador de Uruguay, Pancho Arroyo, ya pasaron revista con el candidato del PAN, Diego Sinhué.La transformación camaleónica de Arroyo ocurrió tras bambalinas. Fuentes cercanas a la cúpula del PAN comentan en voz baja que Pancho le llamó a Sinhué para ofrecerle su apoyo.A reserva de cambios de último momento como sería una guerra pública entre criminales y policías, el candidato Meade llega a Silao a las 8 de la mañana.En la tierra de nuestros vecinos Meade sólo atenderá peticiones de entrevistas. Y a las 10 llega a una reunión con priístas en Irapuato, organizada por José Arrache Murguía, de cepa tricolor.En Celaya tiene más compromisos. Primero se reúne con el obispo Benjamín Castillo Plasencia y enseguida come con empresarios de todos colores, en una reunión organizadas por el panista Javier Usabiaga.Esta gira es la primera que realiza Meade después de la salida, mejor dicho huida, de Santiago García y de la visita de Miguel Ángel Osorio Chong, quien de plano decepcionó a propios y extraños al expresarse del candidato presidencial con palabras altisonantes.Los capitanes del Consejo Coordinador Empresarial de León que preside José Arturo Sánchez Castellanos se reunieron el martes pasado con el gobernador Miguel Márquez Márquez en Guanajuato capital.La reunión fue para desglosar con el Mandatario las Propuestas Guanajuato 2018, un documento que los nueve organismos empresariales que conforman el CCEL realizaron para entregar a los candidatos a la gubernatura del Estado.Los empresarios decidieron que era mejor también presentarle este documento al Góber, aunque ya casi se va. Le apuestan a que pueda empujar algunos de los proyectos que ellos plantean para que el candidato que llegue a relevarlo ya encuentre el trabajo avanzado en lo que ellos proponen.A la reunión asistieron todos los presidentes de las cámaras y asociaciones que integran el CCEL, con excepción del presidente de Canadevi, Ismael Plascencia Núñez, y de la presidenta de la Amexme, Marisol Ruenes Torres.Tres temas sobresalieron durante la reunión, uno de ellos fue el futuro de la presa El Zapotillo. Sin dar más detalles, Márquez Márquez aseguró a los empresarios que hay alternativas para reactivar la construcción del acueducto, luego de que la empresa española Abengoa abandonara el proyecto; y además que hay muchas probabilidades de que esto se resuelva antes de que concluya su sexenio.Otro tema que se puso sobre la mesa fue la construcción de un nuevo estadio en León. Los empresarios preguntaron al Gobernador cómo va ese asunto, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación negara al Municipio un recurso legal para evitar que la propiedad pasara a manos de Roberto Zermeño.En ese tema, el Ejecutivo estatal también fue muy positivo y dijo que el proyecto para construir un nuevo estadio camina, les dijo que tampoco podía revelar detalles por respeto a los inversionistas que sería el Grupo Pachuca, dueño del Club León; tampoco dio fecha.Y el tercer tema que se abordó en la reunión fue la puesta en marcha de un proyecto que permita que León tenga otra opción de movilidad interna; la propuesta es un tren ligero o un tranvía.Dicen los empresarios que ahora sí le ven futuro a este proyecto y no se trata de un sueño guajiro como el Tren Interurbano que nunca llegó; la opción es que este tranvía pueda circular por el bulevar Adolfo López Mateos. Veremos si en los próximos meses se concreta.Sandy Reyes, una joven de 35 años que padece retraso psicomotriz, recibió una computadora donada por el regidor Jaime Emilio Arellano Roig. La computadora es el único medio que la joven utiliza para poder comunicarse.Meses atrás Sandy fue la encargada de realizar una presentación para alumnos de primaria, en la que explicaba los problemas que conlleva tener su padecimiento; fue en ese evento en que el edil capitalino la conoció y decidió apoyarla con un nuevo equipo de cómputo.