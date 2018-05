Se esfuerzan por su familia

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

“Como madres siempre buscamos lo mejor para nuestros hijos pues queremos verlos felices y el hecho de ausentarnos de casa unas horas para trabajar, significa abrir oportunidades para ellos de estudio, de mejor calidad de vida, de darles un ejemplo de lucha y superación”, dijo Lety Venegas, mamá, esposa, directora, administradora y fundadora de LTH ENERMAX.Como miles de mujeres en México y en el mundo Laura Rivera, Norma Herrejón, Blanca Pacheco, Martha Sánchez y Lety Venegas día a día salen a buscar una mejor calidad de vida para sus hijos, sumando a sus múltiples obligaciones la de trabajar.“Es difícil alternarlo, pero de una u otra manera tienes que aprender a dividirte en muchas personas, tienes que ser mamá, ama de casa, trabajadora, maestra con ellos y en mi caso soy hasta estudiante”, dijo la analista de crédito y cobranza.La semana para Norma al igual que otras mamás inicia desde la noche del domingo cuando prepara para sus hijos lo que necesitarán al día siguiente, ella desde muy temprano lleva a José de Jesús al kínder y María José a la guardería.“Un beneficio muy grande que me dan es la guardería de SEDESOL, ya que mi bebé es cuidada durante la mañana y eso es de gran ayuda para mí y todas las mamás trabajadoras”, dijo la gerente de desarrollo organizacional.La auditora interna Blanca Pacheco tiene 21 años de experiencia en el ámbito maternal, en la actualidad busca la superación de sus tres hijas, quienes ven el esfuerzo diario que hace su mamá y se lo reconocen y agradecen.“Mis dos hijas más grandes reconocen el esfuerzo que hago por sacarlas adelante y ahora ellas también me apoyan con el hogar; es una satisfacción enorme ser mamá”, dijo Blanca.Martha Sánchez Horta es muy consciente sobre los efectos negativos que su ausencia puede provocar en su hija; pero sabe que es por el bien de ella.“Al momento que no estás todo el tiempo con ella, te enfrentas a comportamientos que no son correctos e indisciplina por llamar la atención, pero mi familia me ayuda a controlar esas situaciones”, dijo integrante del departamento de recursos humanos.La señora Lety Venegas se considera una “mamá moderna” que tiene como prioridad que en su familia prevalezca los valores como el respeto y la convivencia.“Ser una mamá de hoy tiene que ver con la relación que día a día se construye con tus hijos, incluso las dificultades que como familia pudiéramos tener”, compartió.“Ser amiga de tus hijos no implica darles una mala educación, creo que enriquece más la comunicación y la confianza en el desenvolvimiento de tus hijos”, finalizó.