Aprueban de 3 a 9 años de prisión a ‘paracaidistas’

“Le estamos dando diente al tema del ordenamiento territorial, al tema del Código Territorial que quedó pendiente, obviamente esta fue una iniciativa adicional que pusimos, se marca en ella de 3 a 9 años de cárcel a quien le demuestren que faltó a la ley y hasta 100 mil días de salario, son dos artículos que se están agregando al Código Penal, uno que va directamente con los infractores y otro que dirigido a los funcionarios que permiten que se hagan este tipo de infracciones”, explicó el diputado panista Jesús Oviedo Herrera.

y castigar cona quieEl legislador recordó que este modificacióny que se homologó con la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano a nivel federal.Asimismo, recordó quepara ocupar irregularmente áreas urbanizadas o terrenos que consideradas como no urbanizables, e incluso donde corren riesgo. Aseguró queLa reforma establece que “a quien por sí o por interpósita persona; o al que fraccione, enajene o se comprometa a enajenar en forma fraccionada o en lotes, un terreno urbano o rústico, propio o ajeno, con o sin construcciones, sin el previo permiso de las autoridades competentes, o cuando existiendo éste no se hayan satisfecho los requisitos de tal permiso, se le impondrá de tres a nueve años de prisión y de cien a mil días multa”.También señala quey las que se consideren no urbanizables en los centros de población, de conformidad con la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, así como la Ley General de Protección Civil y el Código Territorial para el Estado y los Municipios de Guanajuato,