Mikel Arriola advierte que no tolerará la prostitución

El candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la Jefatura de Gobierno, Mikel Arriola, advirtió que habrá cero tolerancia a la prostitución en la Ciudad de México.Tras la firma del pacto contra la trata de mujeres "Si tienes madre", aseguró que esa actividad representa una vida sujeta a una serie de vejaciones que tiene que atender el Gobierno de la Ciudad.Arriola Peñalosa expresó que comprar un cuerpo tiene que estar previsto en la norma y debe estar sujeto a una sanción."Hay que revisar los modelos de otros países donde ha funcionado, como en Estados Unidos, por ejemplo, donde hay hasta multas y luego penas privativas de la libertad a quien lo fomente y haga uso de esta actividad".Dijo que es absolutamente cuestionable que la izquierda busque regular prostitución.En su momento, el ex diputado del PRD, Víctor Hugo Romo, hoy de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), ha pugnado por esta regulación."Hay muchas presiones de los lenones, no podemos confundir un establecimiento donde se pongan todas las condiciones para que haya una negociación respecto a la venta de un servicio sexual y a eso llamarle normalidad ", opinó el ex director General del IMSS.Refirió que después del narcotráfico está la explotación sexual y es un tema grave."El mensaje que se manda en esta campaña y como tema central es la familia y tenemos que ser consistentes".